Protestul anunțat de ONG-ul Declic se desfășoară sub mesajul „Colindăm, justiţia să reparăm!”, iar susțin că participanții vor transmite și vor afișa constant, pe întreaga durată a întâlnirilor de la Cotroceni, mesaje de solidaritate.

Potrivit ONG-ului, mesajele sunt adresate magistraților care urmează să participe la discuțiile cu Nicușor Dan pentru a vorbi despre problemele din sistemul judiciar și despre atacurile îndreptate împotriva independenței justiției.

Reprezentanții Declic spun că șeful statului are o responsabilitate de a transmite un semnal că informațiile privind acuzațiile de abuzuri din justiție nu vor fi trecute cu vederea. Potrivit organizatorilor, lipsa unei reacții ferme și tăcerea autorităților ar încuraja actorii care urmăresc „să captureze sistemul”.

„Preşedintele României are datoria morală să transmită un semnal ferm că dezvăluirile despre abuzurile din justiţie nu vor fi ignorate. Tăcerea şi lipsa de reacţie îi încurajează pe cei care vor să captureze sistemul. Fără o intervenţie clară şi coordonată din partea decidenţilor, riscul de a pierde independenţa justiţiei devine real şi iminent”, a declarat Denisa Soare, coordonatoarea protestului.

Protestul anunțat de ONG la Cotroceni este prezentat ca o continuare a altor forme de acțiuni civice. Declic susține că acest protest completează acțiunea desfășurată în Piața Victoriei sub mesajul „Bolojan, te sună România!”.

Amintim că fostul premier Victor Ponta a lansat acuzații grave după protestele din ultimele zile, pe care le consideră parte a unui mecanism coordonat din exterior, folosit pentru a pune presiune pe Justiție și pentru a controla instituții-cheie ale statului român. Acesta avertizează că România riscă să fie acaparată de interese din afara țării, iar miza reală a acestor acțiuni nu ar fi reforma, ci preluarea influenței asupra unor instituții fundamentale.

Victor Ponta subliniază că protestele nu sunt spontane, ci sunt organizate de aceleași structuri care au acționat și în alte momente-cheie din ultimii ani. În opinia sa, aceste manifestații ar beneficia de finanțare externă și fac parte dintr-un demers coordonat pentru preluarea controlului asupra sistemului de justiție. El afirmă că scopul real îl reprezintă influențarea sau controlul unor instituții precum DNA, Curtea Constituțională și Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Nu este o singură persoană, să găsim un „șef”. Este o rețea creată de Soros încă din anii 2000, când a vrut să ia Roșia Montană. A construit această rețea cu oamenii aceștia, apoi s-a format USR. „Ne salvează”, dar de fapt ne termină ca țară. I-au dus în Austria, Franța, în diverse zone. Este o rețea, nu un singur om. Pleacă Moșteanu, vine alt Moșteanu. Este o rețea care are acest obiectiv”, a transmis Victor Ponta.

Fostul premier indică drept unul dintre actorii principali Uniunea Salvați România, partid aflat în prezent la guvernare, despre care afirmă că urmărește, alături de aliații săi, preluarea influenței asupra acestor instituții-cheie. Potrivit lui Ponta, protestele prezentate public drept mișcări civice sunt, de fapt, susținute de o rețea veche, construită încă din anii 2000, legată de interese externe și de finanțări internaționale.

El explică faptul că această structură nu ar avea un lider unic, ci ar funcționa ca o rețea capabilă să se regenereze prin schimbarea constantă a figurilor publice, păstrând însă același obiectiv strategic. În acest context, Victor Ponta afirmă că aceeași rețea s-ar fi aflat și la baza apariției USR, partid care, în viziunea sa, ar fi fost construit pe un fond de nemulțumire publică exploatat sistematic.

Fostul premier mai susține că finanțarea protestelor provine din afara României, prin intermediul unor organizații neguvernamentale și al sponsorizărilor direcționate de companii multinaționale, pe baza unor semnale venite din capitale europene. Deși anumite surse de finanțare din Statele Unite au fost reduse recent, Ponta afirmă că fondurile ar continua să vină de la Bruxelles, ceea ce ar permite menținerea unei infrastructuri de protest permanent active.