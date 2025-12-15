Fostul premier Victor Ponta lansează acuzații dure privind protestele de stradă din ultimele zile, pe care le descrie drept parte a unui demers coordonat pentru preluarea controlului asupra justiției.

Într-o intervenție la România TV, acesta a susținut că manifestațiile nu sunt spontane și că ar fi organizate de aceleași structuri care au acționat în momente-cheie din ultimii ani, cu finanțare din afara României.

Ponta afirmă că miza reală nu este reforma, ci controlul instituțiilor-cheie ale statului, indicând drept unul dintre vinovați chiar USR, partid aflat în prezent la guvernare.

Victor Ponta a susținut la postul tv că protestele recente, prezentate public ca mișcări civice, ar avea în spate o rețea veche, construită încă din anii 2000, pe care o leagă de interese externe și de finanțări internaționale.

El a explicat că nu ar exista un lider unic al acestor mișcări, ci o structură de tip rețea, capabilă să se regenereze prin schimbarea figurilor publice, dar care ar urmări același obiectiv strategic.

Fostul premier a afirmat că această rețea ar fi stat și la baza apariției USR (Uniunea Salvați România), despre care spune că s-ar fi format pe un fond de nemulțumire publică exploatat sistematic. În opinia sa, finanțarea protestelor ar proveni din exteriorul țării, inclusiv prin intermediul unor organizații neguvernamentale și al sponsorizărilor direcționate de multinaționale, pe baza unor semnale primite din capitale europene.

Victor Ponta a adăugat că, deși anumite surse de finanțare din SUA ar fi fost reduse recent, fondurile ar continua să vină de la Bruxelles, ceea ce ar permite menținerea unei infrastructuri de protest constant active.

El a mai spus că această situație ar demonstra, în viziunea sa, incapacitatea statului de a-și apăra interesele naționale și populația, România fiind, potrivit afirmațiilor sale, mai vulnerabilă decât oricând la influențe externe și la decizii luate în afara voinței electoratului.

„Nu este o singură persoană, să găsim un „șef”. Este o rețea creată de Soros încă din anii 2000, când a vrut să ia Roșia Montană. A construit această rețea cu oamenii aceștia, apoi s-a format USR. „Ne salvează”, dar de fapt ne termină ca țară. I-au dus în Austria, Franța, în diverse zone. Este o rețea, nu un singur om. Pleacă Moșteanu, vine alt Moșteanu. Este o rețea care are acest obiectiv. Finanțarea vine din afara țării. A venit și din SUA, pe administrația Biden. Acum s-a tăiat, dar banii pentru ONG-uri – Declic, Salvați nu știu ce – vin în continuare de la Bruxelles. Multinaționalele din România primesc semnal de la Viena și Paris. „Suma pe care aveți voie să o dați ca sponsorizare din impozitul pe profit, vă spunem noi unde să o dați. Nu întrebați de ce.” Trebuie să trăiască și ei bine, în timp ce protestează și bat din oală pe caldarâm. Asta înseamnă că România este o țară care nu își urmărește interesele, populația nu este apărată de cei aflați în funcții și este o țară jefuită mai rău decât a fost vreodată”, a spus fostul premier.

Victor Ponta a explicat că presiunea exercitată asupra sistemului judiciar ar avea o logică strategică clară. El a comparat situația actuală cu momente istorice în care puterea politică s-a sprijinit mai mult pe susținere externă decât pe votul popular, susținând că, în prezent, USR ar beneficia de sprijin politic din marile capitale europene.

Fostul premier a afirmat că fără control asupra DNA și ÎCCJ ar putea apărea decizii incomode pentru actuala guvernare sau pentru anumiți miniștri, făcând aluzie la miniștrii de la Economie și Mediu, ambii de la USR.

Victor Ponta a invocat posibilitatea ca magistrații să constate ilegalitatea unor măsuri precum înghețarea pensiilor sau să investigheze fapte penale atribuite unor membri ai Guvernului.

În acest context, Ponta a susținut că ar exista o presiune constantă și asupra Curtea Constituțională a României, instituție chemată să se pronunțe asupra unor decizii cu impact social major.

Potrivit acestuia, miza nu ar fi economisirea de fonduri publice, ci controlul decizional, mai ales în perspectiva schimbărilor de conducere ce urmează să aibă loc anul viitor la vârful parchetelor și al instanțelor.

„Justiția va fi din nou capturată. Nu îi cunosc personal pe cei din sistem, dar există probleme uriașe: la judecătorii și tribunale din toată țara procesele durează ani de zile, avocații sunt scumpi, iar oamenii așteaptă foarte mult. Vorbim nu doar de dosare penale, ci mai ales de cele civile, care reprezintă majoritatea. Problema reziştilor este că șefa de la Curte, doamna Savonea, nu este de partea lor și nu ascultă de ei. Șeful DNA nu mai face dosare la comandă, așa cum se făceau pe vremea lui Kovesi și Portocală. Vor să îi schimbe pe cei care nu îi ascultă și să finalizeze acapararea României de acest nou tip de PCR În 1945, PCR nu avea sprijinul poporului român, ci pe cel al Moscovei. Astăzi, USR este susținut de la Paris și Bruxelles. Vin și ocupă poziții-cheie și bagă pumnul în gură celor care li se opun. România a ajuns o țară acaparată de o grupare mică, nesusținută prin vot popular. Ne închid industria de apărare prin Ministerul Economiei pentru a direcționa bani către Franța. Au fost în vizite oficiale acolo și vom cumpăra armament din Franța. Fără control asupra Curții și DNA, puteau apărea probleme. Cineva de la DNA putea spune că faptele ministrului Mediului sunt penale. Sau cineva de la Curte putea decide că înghețarea pensiilor este ilegală. Se exercită presiune pentru ca justiția să lucreze din nou pentru această rețea de ONG-uri. În paralel, a început lupta pentru controlul Curții Constituționale, care urma să se pronunțe asupra pensiilor. Nu se economisește niciun ban prin aceste măsuri. Cei deja pensionați nu pierd nimic. Este vorba despre control: asupra CCR, asupra DNA – anul viitor trebuie reconfirmați sau schimbați șefii Parchetului General și ai DNA. Se pune presiune și pe Curtea Supremă și Curțile de Apel, unde nu pot schimba conducerea legal, așa că încearcă prin proteste de stradă”, a afirmat fostul prim-ministru.

În final, Victor Ponta a avertizat că România riscă să fie controlată de un grup restrâns, dependent de interese externe. El a susținut că, odată cu preluarea unor ministere-cheie și a altor instituții importante, următorul pas ar fi controlul total asupra justiției, inclusiv prin presiuni publice și proteste de stradă.

Fostul premier a afirmat că inclusiv Nicușor Dan ar fi supus unor atacuri și presiuni, tocmai pentru că nu s-ar conforma integral acestei logici de acțiune. De asemenea, el a sugerat că premierul Ilie Bolojan ar adopta, în comportamentul său politic, poziții apropiate de cele ale USR.

Ponta a mai declarat că anumite cereri publice, precum solicitările de demitere a șefilor DNA sau ai instanței supreme, ar fi motivate de interese personale și de dorința de a influența dosare penale sensibile.

În opinia sa, revenirea la o justiție percepută ca instrument de presiune politică ar crea un climat de teamă în rândul parlamentarilor și liderilor politici, care s-ar simți constrânși să susțină Guvernul pentru a evita anchete.

Fostul premier a concluzionat că perioada recentă, în care nu ar mai fi existat dosare politice și o atmosferă de intimidare, ar reprezenta un obstacol pentru cei care nu știu să guverneze fără control asupra justiției.