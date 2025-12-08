Victor Ponta afirmă că USR, partidul cu doar 10% din voturi, nu poate conduce România
Fostul premier al României, Victor Ponta, a lansat un atac dur la adresa USR și PSD: spune că România nu poate fi condusă de un partid cu doar 10% din voturi și critică alianța politică actuală. La emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, el explică de ce PSD stă pasiv și ce riscuri există pentru partid.
Mai exact, Ponta a vorbit despre alegerile pentru Primăria București și a spus că rezultatele au fost foarte slabe pentru candidatul USR, Cătălin Drulă. El a arătat că România nu poate fi condusă de un partid care a luat doar 10% din voturi.
Ponta a mai zis că, deși Nicușor Dan a încercat să convingă oamenii să meargă la vot, prezența a fost foarte scăzută, abia 30%, și că Drulă a ajuns doar pe locul patru. El a amintit că, atunci când Nicușor Dan a trecut de la primărie la Cotroceni, a susținut un candidat și a câștigat altcineva, iar USR-ul, cu doar 10%, pare să conducă România, în timp ce restul de 90% din oameni sunt, în opinia lui, indeciși sau fricoși.
„Domnul Nicușor Dan ne-a obligat să venim la vot, dar după cum ați văzut n-au prea vrut bucureștenii nici să vină la vot, de-abia au venit 30%, nici să voteze pe cine a zis Nicușor – Drulă e pe locul patru. Țineți și voi minte când a mers de la primărie la Cotroceni, s-au făcut alegeri, a pus mâna pe Videanu și s-a ales Videanu cu Nicușor și cu Drulă pe loc patru. USR-ul ăsta, cu 10%, conduce toată România, pentru că ăilalții 90% sunt blegi sau fricoși”, a declarat Ponta.
Victor Ponta susține că PSD, partidul aflat lângă Bolojan și USR, riscă să dispară ca forță politică
Marius Tucă și Victor Ponta au discutat, totodată, și despre politica actuală, rolul USR în Guvern și ce ar putea face PSD pentru a gestiona criza din România. Ponta a spus că PSD nu spune nimic și acceptă toate deciziile impuse de Ilie Bolojan. El a susținut că social-democrații ar fi trebuit să rupă de mult alianța cu USR și că partidul doar privește ce se întâmplă pe scena politică, fără să acționeze.
Marius Tucă a comentat că, atâta timp cât PSD rămâne în guvern alături de Bolojan și aprobă măsurile acestuia, partidul riscă să dispară ca forță politică.
Ponta a spus că nu știe ce ar trebui să facă PSD, pentru că nimeni nu l-a întrebat oficial. El a explicat că, alături de 25 de parlamentari neafiliați, a încercat să propună o moțiune prin care guvernul să continue fără USR, dar nu crede că partidul va acționa. El a subliniat că opinia lui contează doar în cadrul emisiunii, pentru că nimeni din PSD nu l-a consultat oficial.
Marius Tucă: – Ce trebuie să mai facă Bolojan, Fritz, Mertz ca acest partid să plece de la guvernare și să înțeleagă faptul că atâta timp cât stă acolo lângă Bolojan și este martor, și nu numai martor, e de acord cu toate măsurile aberante ale lui Bolojan, va dispărea ca partid politic. Cât să mai stea? Cât trebuie să mai stea? Ce să mai facă?
Victor Ponta: – Nu știu, Marius, că nu m-a întrebat nimeni de la PSD ce părere am. Mă întrebi tu, dar tu nu ești de la PSD. Nu știu ce trebuie să facă. Nu știu, uite, tot o să ia bătaie. A luat bătaie și la prezidențiale, și la primărie, și la… Eu am o părere a mea, dar părerea mea e a unuia dat afară din PSD. Uite, cum am făcut zilele astea, am reușit, alături de 25 de parlamentari neafiliați, să facem un fel de moțiune. Doamne, fără USR, uite, vă votăm noi guvernul, dați-i afară pe USR. Crezi că îi dau afară? Nu îi dau afară. Ce să fac eu mai mult? De ce mă întrebi pe mine? Mă doare sufletul. Sigur că ar trebui să-i dea pe USR în secunda doi afară, sau să plece ei. Dar eu îmi dau cu părerea la voi, la emisiune. Nu m-a întrebat nimeni din PSD. Sau, mă rog, mă întreabă. Neoficial, pe la colțuri.
