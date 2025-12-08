Fostul premier al României, Victor Ponta, a lansat un atac dur la adresa USR și PSD: spune că România nu poate fi condusă de un partid cu doar 10% din voturi și critică alianța politică actuală. La emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, el explică de ce PSD stă pasiv și ce riscuri există pentru partid.

Mai exact, Ponta a vorbit despre alegerile pentru Primăria București și a spus că rezultatele au fost foarte slabe pentru candidatul USR, Cătălin Drulă. El a arătat că România nu poate fi condusă de un partid care a luat doar 10% din voturi.

Ponta a mai zis că, deși Nicușor Dan a încercat să convingă oamenii să meargă la vot, prezența a fost foarte scăzută, abia 30%, și că Drulă a ajuns doar pe locul patru. El a amintit că, atunci când Nicușor Dan a trecut de la primărie la Cotroceni, a susținut un candidat și a câștigat altcineva, iar USR-ul, cu doar 10%, pare să conducă România, în timp ce restul de 90% din oameni sunt, în opinia lui, indeciși sau fricoși.

„Domnul Nicușor Dan ne-a obligat să venim la vot, dar după cum ați văzut n-au prea vrut bucureștenii nici să vină la vot, de-abia au venit 30%, nici să voteze pe cine a zis Nicușor – Drulă e pe locul patru. Țineți și voi minte când a mers de la primărie la Cotroceni, s-au făcut alegeri, a pus mâna pe Videanu și s-a ales Videanu cu Nicușor și cu Drulă pe loc patru. USR-ul ăsta, cu 10%, conduce toată România, pentru că ăilalții 90% sunt blegi sau fricoși”, a declarat Ponta.

Marius Tucă și Victor Ponta au discutat, totodată, și despre politica actuală, rolul USR în Guvern și ce ar putea face PSD pentru a gestiona criza din România. Ponta a spus că PSD nu spune nimic și acceptă toate deciziile impuse de Ilie Bolojan. El a susținut că social-democrații ar fi trebuit să rupă de mult alianța cu USR și că partidul doar privește ce se întâmplă pe scena politică, fără să acționeze.

Marius Tucă a comentat că, atâta timp cât PSD rămâne în guvern alături de Bolojan și aprobă măsurile acestuia, partidul riscă să dispară ca forță politică.

Ponta a spus că nu știe ce ar trebui să facă PSD, pentru că nimeni nu l-a întrebat oficial. El a explicat că, alături de 25 de parlamentari neafiliați, a încercat să propună o moțiune prin care guvernul să continue fără USR, dar nu crede că partidul va acționa. El a subliniat că opinia lui contează doar în cadrul emisiunii, pentru că nimeni din PSD nu l-a consultat oficial.