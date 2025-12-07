În urma alegerilor de duminică, 7 decembrie 2025, Ciprian Ciucu a devenit noul primar general al Capitalei. El a declarat că vrea să rămână în funcție pentru mai multe mandate, să îmbunătățească întreținerea orașului, să elibereze trotuarele și să colaboreze instituțional pentru finalizarea noului Plan Urbanistic General.

Mai exact, Ciucu a spus, pentru România TV, că își dorește mai multe mandate la Primăria Capitalei, pentru a putea lucra serios la dezvoltarea Bucureștiului. El a vorbit despre planurile sale pentru oraș și le-a mulțumit bucureștenilor pentru vot. A menționat că primul lucru pe care îl va face este să convoace o ședință la Primăria Capitalei, pentru a înțelege exact situația și pentru a stabili prioritățile.

Ciucu a precizat că îi roagă pe cei din secțiile de votare să fie atenți la numărătoarea voturilor și că ședințele sunt un pas firesc pentru un primar la început de mandat.

Fostul primar al Sectorului 6 a spus că vrea să rămână primar al Bucureștiului pentru a-și duce proiectele la capăt și că nu intenționează să candideze la președinția României în următorii zece ani sau chiar deloc. El a subliniat că Bucureștiul este proiectul său principal și că nu urmărește alte funcții, lucru care, potrivit lui, se va vedea în acțiunile sale.

„În primul rând le mulțumesc bucureștenilor pentru votul de încredere. Le mulțumesc celor care m-au susținut să ajung în această poziție. Fac apel către oamenii din secție să fie atenți la cum se va desfășura numărătoarea. O să fac ședințe, asta este ceea ce face un primar, primul lucru, nu este spectaculos dar trebuie să evaluez foarte bine ce se întâmplă în interior și să reprioritizez dacă este ceva de reprioritizat. Nu îmi doresc altă poziție, vreau să fac din București proiectul vieții mele, nu vreau să candidez în următorii 10 ani sau poate niciodată la președinția României, este momentul ca Bucureștiul să fie pus la punct. Nu vânez funcții, asta se va vedea din comportamentul meu de acum înainte.”, a zis Ciucu.

Primarul General al Capitalei a spus că va avea mai multă grijă de oraș, mai ales în ceea ce privește întreținerea. El a anunțat că vrea să elibereze trotuarele de mașinile parcate ilegal și să se ocupe de spațiile verzi. El a declarat că lucrurile vor fi mai bine organizate și mai îngrijite, pentru că în prezent există probleme vizibile: mașini urcate pe trotuare în centru și zone verzi neîngrijite.

Despre relația cu Nicușor Dan, Ciucu a spus că vrea să aibă o colaborare instituțională bună. A afirmat că îi va asculta opiniile legate de noul Plan Urbanistic General și că este important ca acesta să susțină coaliția. Ciucu a mai spus că PUG-ul este esențial pentru dezvoltarea orașului și că, deși Bucureștiul nu are un plan nou de 26 de ani, el își dorește o colaborare normală și bazată pe încredere.