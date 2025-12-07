Primele măsurători de tip exit-poll publicate la ora 21.00 indică faptul că liberalul Ciprian Ciucu ar fi câștigat cursa pentru Primăria Capitalei, în timp ce Daniel Băluță, candidatul PSD, s-ar clasa pe locul al doilea. Social-democratul a reacționat imediat, mulțumind echipelor de campanie și subliniind că rezultatul real se va decide la numărătoarea voturilor.

Surse sociologice arată o diferență relativ redusă între Ciprian Ciucu și Daniel Băluță, însă prima poziție revine liberalului. Conform datelor provizorii prezentate la închiderea secțiilor de votare, primarul Sectorului 4 nu a reușit să recupereze decalajul în ultimele zile de campanie, deși PSD a mizat puternic pe mobilizarea electoratului în ziua votului.

În urma anunțului oficial al exit-poll-urilor, Daniel Băluță și-a făcut apariția alături de lideri importanți ai PSD, pregătit să ofere prima evaluare a situației politice.

Păstrând o atitudine calmă, candidatul social-democrat a transmis un mesaj scurt, dar ferm.

„Vreau să le mulțumesc colegilor mei, echipelor de voluntari pe care i-am avut pentru că nu au făcut altceva decât să arate că este vorba despre rezultate și despre performanță. Exit Poll-ul este unul neconcludent, este esențială numărătoarea voturilor. Îi rog pe toți colegii mei din secțiile de votare să fie extrem de atenți și îi somez pe toți cei care au gânduri necurate să uite de ele. Vom supraveghea numărătoarea voturilor până în ultima secundă”.

Declarația sugerează că PSD nu renunță la lupta pentru Primăria Generală până nu se finalizează centralizarea oficială a voturilor din toate secțiile.

Dimineața, Daniel Băluță se declara încrezător, prezentându-se la urne cu mesajul că Bucureștiul are nevoie de un mandat fără conflicte, orientat spre proiecte și rezultate concrete.

El afirma că votul său a fost dat cu certitudinea că orașul poate progresa dacă noul primar va evita „dispute și blocaje”, subliniind nevoia de continuitate administrativă.

Mesajul transmis bucureștenilor pe rețelele de socializare era clar:

„Avem un interval scurt în față, dar suficient pentru a demonstra că se poate lucra serios, cu rezultate vizibile pentru oameni. Bucureștiul nu are nevoie de mai multă politică, ci de soluții… Vă îndemn pe toți bucureștenii: mergeți la vot! Nu există turul 2, iar decizia de azi va stabili proiectele de mâine”.

Scrutinul nu a fost lipsit de incidente politice. La scurt timp după vot, Băluță a criticat comportamentul unui contracandidat care, potrivit lui, ar fi încercat să influențeze electoratul declarându-se câștigător înainte de închiderea urnelor.

El a afirmat că asemenea gesturi sunt ilegale și afectează corectitudinea procesului democratic.

„Într-o competiție electorală trebuie să existe, înainte de toate, respect… Faptul că astăzi un candidat se declară câștigător și îndeamnă oamenii, în plin proces electoral, să creadă că alți candidați sunt irelevanți este nedemocratic și ilegal… haideți să ne respectăm până la final și să respectăm voința oamenilor!”.

Datele realizate de institutul CURS–AVANGARDE (până la ora „19.30”) indică distribuția voturilor astfel:

Ciprian Ciucu (PNL) – 32,7%

Daniel Băluță (PSD) – 26,3%

Anca Alexandrescu (AUR–PNȚCD) – 20,2%

Cătălin Drulă (USR) – 12,8%

Ana Ciceală (SENS) – 6%

Rezultatele INSCOP confirmă tendința generală, oferind o estimare apropiată:

Ciprian Ciucu (PNL) – 31,7%

Daniel Băluță (PSD) – 26,1%

Ambele sondaje indică o victorie clară pentru candidatul liberal, însă diferența între cei doi favoriți rămâne suficient de mică încât PSD să aștepte rezultatele finale ale numărătorii.