Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL pentru funcția de primar general, spune că a observat o problemă chiar în momentul în care a votat. Acesta susține că ștampila aplicată în patrulaterul care îi corespunde „se impregnează pe verso”, în zona unde figurează un alt candidat. În opinia lui, această situație ar putea genera interpretări greșite în procesul de numărare.

Ciucu afirmă că nu este vorba doar despre o situație izolată. Liberalul susține că a primit semnalări și din partea altor alegători care au observat același lucru, ceea ce l-a determinat să tragă un semnal de alarmă înainte de închiderea urnelor.

Candidatul PNL a transmis un mesaj direct către observatorii din secțiile de votare, reprezentanții partidelor, dar și către președinții secțiilor de vot.

„Sunt probleme pe buletinele de vot. Vom da un mesaj după ora 21, când se încheie votul. Am depistat eu o problemă: pe verso se poate impregna pe o altă căsuță, la o altă candidată, cerneala. Îi rog pe oamenii care sunt atenți în secții să se uite la fiecare vot. Îi rog să se numere cu atenție și voturile pentru cine s-a retras”, a declarat Ciucu la Antena 3 CNN.

El consideră că o eventuală interpretare greșită ar putea afecta rezultatul final, mai ales în cazul voturilor exprimate pentru el. Tocmai de aceea solicită „prudență maximă” la numărarea buletinelor.

În timp ce Ciprian Ciucu vede în această situație un risc real, ghidul oficial distribuit membrilor birourilor electorale oferă o clarificare fermă. Documentul emis de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) explică faptul că impregnarea tușului pe verso este un fenomen normal, care apare la plierea buletinelor, iar acest aspect nu anulează votul.

„Votul exercitat la secția de votare din țară este valabil exprimat și în situația în care tușul se imprimă pe cealaltă pagină interioară ca urmare a plierii buletinului de vot purtând mențiunea TATOV și/sau tușul s-a imprimat și pe cealaltă parte a foii unde se află patrulaterul pe care a fost aplicată ștampila cu mențiunea „VOTAT””, se precizează în ghidul AEP.

Cu alte cuvinte, atât timp cât ștampila principală este clar aplicată în patrulaterul ales de alegător, votul nu poate fi considerat nul, chiar dacă apare o urmă slabă de tuș pe pagina opusă.

Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a transmis duminică seară un nou apel către bucureşteni să îşi exercite dreptul de vot, insistând asupra importanţei fiecărei opţiuni, mai ales în condiţiile prezentei reduse. Acesta a amintit alegătorilor că fiecare vot are greutate „cu atât mai mult la această prezenţă” şi îi încuraja să voteze „cu încredere, cu toată inima”, într-o „mobilizare finală” în „aceste ore critice”.

În mesajul postat, Drulă a subliniat: „Nu uitaţi: până la ora 21:00 încă se poate vota, mai e timp!”, amintind că procesul de votare rămâne deschis până la închiderea secţiilor.

Totodată, candidatul USR a precizat că este optimist în privinţa rezultatului, mulţumindu-le colegilor implicaţi în supravegherea derulării corecte a votului.

„Am încredere în rezultatul din această seară şi datorită lor. Ei sunt colegii care asigură asistenţa pentru delegaţii noştri din secţiile de votare pentru desfăşurarea unui vot corect. Le mulţumesc tuturor celor care veghează ca voinţa bucureştenilor să fie reflectată în rezultatele votului. Le mulţumesc voluntarilor care cred în proiectul nostru. Nimic nu ar fi fost posibil fără ei. Vă mulţumesc! Şi nu uitaţi: până la ora 21:00 încă se poate vota, mai e timp!”, a scris Drulă pe Facebook.

Cu câteva ore înainte, acesta publica un alt mesaj prin care amintea că fiecare vot contează „cu atât mai mult la această prezenţă”, îndemnându-i pe bucureşteni să meargă la urne „cu încredere, cu toată inima”, subliniind că „e mobilizarea finală, aceste ore sunt critice”. El preciza că se află la sediul de campanie împreună cu echipa sa pentru a se asigura că „toate voturile vor fi corect numărate”.

De altfel, încă de duminică dimineaţă, Drulă afirmase că a votat cu încredere şi optimism pentru „un nou început” al Bucureştiului, bazat pe onestitate şi proiecte majore necesare oraşului. A mers la secţia de votare împreună cu soţia şi cei doi copii, lansând atunci un apel către bucureşteni să aleagă „cu inima” şi „cu încredere”, declarându-se „încrezător” în rezultatul scrutinului.