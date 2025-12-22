Conform programului aprobat de Biroul permanent al Senatului, ședința va începe la ora 15:00, cu prezentarea moțiunilor, fiind urmate de dezbateri și vot. Guvernului îi sunt alocate 40 de minute, timp ce poate fi utilizat atât la începutul, cât și la finalul discuțiilor din plen.

Grupurile parlamentare vor beneficia de un timp de intervenție calculat proporțional cu numărul de membri, luându-se în considerare câte cinci secunde pentru fiecare deputat.

În documentul depus la Biroul permanent, inițiatorii susțin că Ministerul Justiției are o responsabilitate constituțională și politică esențială, aceea de a asigura buna funcționare a Justiției, garantarea drepturilor și libertăților fundamentale și respectarea legalității în activitatea instanțelor și a celorlalte autorități din sistemul judiciar.

Potrivit moțiunii, ministrul Justiției ar fi manifestat, pe parcursul mandatului, „o lipsă evidentă de iniţiativă şi reacţie”.

Tot luni, începând cu ora 16:00, ministrul Justiției este chemat de parlamentarii USR la dezbaterea „Ora Guvernului”, pentru discutarea unor „teme de interes major pentru viaţa politică, economică şi socială”.

Printre subiectele invocate se numără „oligarhizarea sistemului judiciar”, definită ca „concentrarea deciziei în mâinile unor grupuri de influenţă, reţeaua de influenţă şi de putere care acţionează ilegitim în justiţie, lipsa transparenţei proceselor de numire şi promovare, precum şi efectele asupra independenţei reale a magistraţilor, corupţia şi ineficienţa din sistemul judiciar – analiza disfuncţionalităţiłor structurale, a vulnerabilităţilor instituţionale şi a măsurilor urgente necesare pentru creşterea integrităţii şi eficienţei actului de justiţie”, precum și răspunderea magistraților.

Alte teme menționate de USR vizează meritocrația în promovarea magistraților, eficiența repartizării aleatorii a dosarelor, modul de accesare a fondurilor europene din PNRR și „necesitatea corectării pachetului legilor justiţiei”, inclusiv identificarea articolelor problematice și armonizarea legislației cu recomandările Comisiei Europene, ale Comisiei de la Veneția și ale altor organisme internaționale relevante.

Plenul Senatului va dezbate și va vota, tot luni, moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului de Interne, demers care urmărește evaluarea „responsabilităţii politice şi morale” a lui Cătălin Predoiu, potrivit informațiilor publicate pe site-ul forului legislativ.

Documentul este intitulat „România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri. Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”, prima parte a titlului fiind un citat atribuit fostului premier Petre Carp.

Moțiunea a fost depusă pe 17 decembrie de liderul grupului senatorial AUR, Petrișor Peiu, și este semnată de 42 de senatori din opoziție: 28 AUR, 12 Pace–Întâi România și doi neafiliați.

În textul moțiunii, inițiatorii precizează scopul demersului parlamentar:

„Obiectivul acestei moţiuni este foarte limpede: evaluarea responsabilităţii politice şi morale a ministrului însuşi. Într-un stat democratic, funcţia publică nu este un privilegiu pe termen nelimitat, ci o răspundere. Iar atunci când această răspundere se traduce prin eşecuri repetate, intervenţia Parlamentului devine obligatorie. Criza de încredere publică generată de prezenţa în fruntea statului a ministrului Predoiu impune o ruptură imediată de status quo”.

Semnatarii susțin că Ministerul Afacerilor Interne este politizat, are atribuții și competențe „suprapuse”, „nu îşi respectă obligaţiile internaţionale asumate în relaţiile cu partenerii externi” și că ar exista „ingerinţe directe” în concursurile pentru funcțiile de conducere.

Funcțiile ocupate de Cătălin Predoiu sunt descrise în document drept „12 ani de privilegii”, iar inițiatorii afirmă:

„Longevitatea, în sine, nu este un păcat. În anumite contexte poate fi chiar o virtute. Nu şi în cazul domnului Predoiu. Aici vorbim despre o acumulare de eşecuri, stângăcii şi decizii greşite asumate conştient. Lista este mult prea lungă pentru a fi parcursă integral (…). Actualii guvernanţi au reuşit performanţa de a scoate România din cursa pentru programul Visa Waiver, care ar fi permis cetăţenilor români să călătorească în Statele Unite fără viză. Responsabilitatea principală pentru acest eşec răsunător revine Ministerului Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu. (…) Dar, poate, cel mai dureros rezultat al politicilor eronate ale MAI este succesiunea impresionantă de fugari, care găsesc aproape întotdeauna o portiţă pentru a ieşi din ţară chiar înainte de pronunţarea condamnării definitive”.

Senatorii AUR mai acuză „practicile abuzive de intimidare a opoziţiei democratice, pe care poliţia, coordonată politic de Cătălin Marian Predoiu, le-a pus în aplicare în preajma şi în timpul fiecărui proces electoral”.

Potrivit formațiunii, „responsabilitatea ministerială şi acţiunile structurilor subordonate ridică serioase semne de întrebare privind respectarea statului de drept”.

În finalul documentului, inițiatorii transmit un apel direct către plen: