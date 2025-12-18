Discuțiile dintre oficialii români și japonezi s-au concentrat pe prioritățile comune în domeniul justiției și consolidarea parteneriatului bilateral, cu accent pe prevenirea recidivei și schimbul de bune practici în materie de politici de reintegrare socială. De asemenea, a fost abordată situația unui cetățean român aflat în detenție într-un penitenciar din Japonia, în contextul respectării drepturilor fundamentale și al standardelor internaționale aplicabile.

În cadrul dialogului, ambele părți au apreciat contribuția experților Ministerului Justiției din România la formatele de lucru desfășurate sub egida Biroului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC). Acestea au facilitat negocierea strategiilor-model privind reducerea recidivei, inițiate de partea japoneză, ceea ce a condus la elaborarea documentului „Strategiile Model Kyoto”.

Acest document a fost adoptat prin consens în cadrul celei de-a 34-a sesiuni a Comisiei pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală, desfășurată între 19 și 23 mai 2025, fiind co-sponsorizat de Japonia și România. Potrivit rezoluției adoptate, UNODC este mandatat să elaboreze materiale de instruire privind reducerea recidivei și să disemineze informații referitoare la practicile de succes, ținând cont de experiențele statelor membre.

„Reuniune bilaterală a Ministrului Justiției, domnul Radu Marinescu, cu Excelența Sa, domnul Kaifu Atsushi, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Reprezentant Permanent al Japoniei pe lângă Organizațiile Internaționale de la Viena În marja Conferinței Statelor Părți la Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției, delegația României, condusă de Ministrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a avut o întrevedere bilaterală cu delegația Japoniei, condusă de Excelența Sa, domnul Kaifu Atsushi, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar, Reprezentant Permanent al Japoniei pe lângă Organizațiile Internaționale de la Viena, alături de reprezentanți ai Ministerului Justiției al Japoniei"

Întrevederea a reconfirmat angajamentul ambelor părți de a continua dialogul și cooperarea bilaterală, în spiritul relațiilor de parteneriat dintre România și Japonia și al obiectivelor comune de consolidare a unor politici penale eficiente și orientate spre reintegrare.

De asemenea, a fost abordată situația unui cetățean român aflat în detenție într-un penitenciar din Japonia, în contextul respectării drepturilor fundamentale și al standardelor internaționale aplicabile.

Participarea delegației României la cea de-a unsprezecea sesiune a Conferinței Statelor Părți la Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției reflectă angajamentele asumate de România ca stat parte la Convenție, adoptată la New York în 31 octombrie 2003, semnată de România la Merida, Mexic, pe 9 decembrie 2003 și ratificată prin Legea nr. 365/2004. În cadrul sesiunii plenare, Radu Marinescu a prezentat prioritățile României în domeniul prevenirii și combaterii corupției, subliniind procesul de elaborare a viitoarei politici naționale anticorupție, aflat în prezent în fundamentare.

„Această cooperare a contribuit la finalizarea documentului cunoscut sub denumirea de Strategiile Model Kyoto, adoptat prin consens în cadrul celei de-a 34-a sesiuni a Comisiei pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală, desfășurată în perioada 19–23 mai 2025, document co-sponsorizat, între altele, de Japonia și România. Potrivit rezoluției adoptate, UNODC a fost mandatat să elaboreze materiale de instruire privind reducerea recidivei și să disemineze informații referitoare la practicile de succes, ținând seama de experiențele statelor membre. Întrevederea a reconfirmat angajamentul ambelor părți de a continua dialogul și cooperarea bilaterală, în spiritul relațiilor de parteneriat dintre România și Japonia și al obiectivelor comune de consolidare a unor politici penale eficiente și orientate spre reintegrare”, a conchis Ministerul Justiției.

Demersul urmărește valorificarea bunelor practici internaționale și regionale, pentru ca strategia viitoare să fie aliniată standardelor și tendințelor contemporane în prevenirea corupției. De asemenea, ministrul a evidențiat eforturile României de consolidare a unui cadru strategic matur și a unei arhitecturi instituționale stabile, capabile să gestioneze riscuri complexe și să răspundă dinamismului fenomenului corupției, în conformitate cu standardele și mecanismele Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției.

În cadrul plenului Conferinței, delegația României a susținut intervenții privind viziunea strategică națională referitoare la Mecanismul de revizuire a implementării Convenției, prevenirea corupției, recuperarea activelor provenite din infracțiuni cu accent pe dimensiunea centrată pe victime, precum și cooperarea internațională. A fost evidențiată importanța orientării bunurilor confiscate către sprijin, protecție și activități de prevenire, consolidând astfel angajamentul României în cadrul forurilor internaționale împotriva corupției.

Totodată, Munistrul Justiției, domnul Radu Marinescu, a evidențiat eforturile susținute ale României în vederea consolidării unui cadru strategic matur și a unei arhitecturi instituționale stabile, capabile să gestioneze riscuri complexe și să răspundă în mod coerent caracterului dinamic și evolutiv al fenomenului corupției, în concordanță cu standardele și mecanismele consacrate de Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției

