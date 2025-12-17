Într-o conferință de presă organizată miercuri, reprezentanții AUR au explicat că depunerea celor două moțiuni simple reprezintă primul pas concret după lansarea manifestului politic intitulat „Opoziție totală, Opoziție națională”.

Potrivit deputatului Ștefăniță Avrămescu, documentul prezentat public cu o seară înainte nu rămâne doar la nivel declarativ, ci este urmat de acțiuni parlamentare menite să conteste activitatea actualei guvernări.

Acesta a precizat că moțiunile vizează două domenii considerate esențiale pentru funcționarea statului, respectiv ordinea publică și justiția. În opinia sa, în ambele arii s-au acumulat, în ultimii ani, disfuncționalități care afectează atât siguranța cetățenilor, cât și încrederea acestora în instituțiile publice. Demersul este prezentat ca unul politic, fără a face referire la răspunderea penală a miniștrilor.

Avrămescu a subliniat că inițiativa nu este una singulară, ci se înscrie într-o strategie mai amplă a formațiunii de a contesta politic activitatea Executivului, prin instrumentele parlamentare disponibile opoziției.

„Este vorba despre depunerea a două moţiuni simple, una împotriva Ministrului de Interne, Cătălin Predoiu şi una împotriva Ministrului de Justiţie Marinescu. Vorbim despre două domenii în care s-au acumulat o serie de nereguli care au pus în pericol atât siguranţa cetăţenilor cât şi încrederea acestora în instituţiile statului”, a menţionat Avrămescu.

Referindu-se la moțiunea simplă îndreptată împotriva ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, deputatul AUR a enumerat mai multe motive care stau la baza acestei inițiative. Printre acestea se află acuzații privind existența unor abuzuri constatate în ultima perioadă, dar și intervenții considerate neadecvate în procesul electoral.

Un alt element invocat este situația conducerilor interimare din cadrul inspectoratelor județene de poliție. Potrivit reprezentanților AUR, numărul mare de șefi cu mandate interimare ar crea vulnerabilități în funcționarea instituției și ar permite exercitarea unui control politic excesiv de la nivel central.

În același context, Avrămescu a adus în discuție excluderea României din programul Visa Waiver, subiect care, în opinia sa, reprezintă un eșec major al politicilor din domeniul internelor. El a afirmat că, potrivit informațiilor comunicate oficial de Ministerul Afacerilor Externe, decizia ar fi fost influențată de probleme grave legate de traficul de persoane. Deputatul a caracterizat situația drept una care necesită explicații publice clare din partea instituțiilor responsabile.

„De asemenea, tot în ceea ce priveşte Ministerul de Interne, un punct important de preocupare este şi excluderea României din programul Visa Waiver, care conform comunicatelor oficiale de la Ministerul de Externe, din surse americane, a fost determinată de gravele probleme în ceea ce priveşte traficul de persoane. Este o situaţie gravă care nu ar trebui să se întâmple, iar instituţiile responsabile ar trebui să dea răspunsuri”, a spus deputatul AUR.

În ceea ce privește Ministerul Justiției, Ștefăniță Avrămescu a susținut că există o nemulțumire larg răspândită în rândul populației față de modul în care funcționează acest domeniu. El a indicat, în acest sens, probleme precum durata foarte mare a proceselor, pedepsele considerate reduse în unele cazuri și situațiile în care dosarele ajung la prescripție după perioade îndelungate.

„Vedem o nemulţumire generalizată în rândul cetăţenilor cu privire la disfuncţionalităţile din acest domeniu”.

Deputatul a continuat prin a detalia aspecte legate de încărcarea excesivă a instanțelor, unde un singur judecător gestionează sute de dosare, dar și de percepția publică asupra unor hotărâri judecătorești care nu ar fi răspuns așteptărilor societății. În acest context, el a explicat că moțiunea are rolul de a contesta politicile publice existente și de a atrage atenția asupra necesității unor reforme de substanță în sistemul judiciar.

„Mulţi infractori scapă cu pedepse minime, procesele sunt extrem de lente, iar uneori vedem că durează şi zeci de ani până la prescripţie. De asemenea, deciziile instanţelor, dacă este să ne referim şi la acestea, nu au satisfăcut întotdeauna opinia publică şi aşteptările publicului, iar instanţele sunt subdimensionate, cu sute de dosare la un singur judecător. Această moţiune vine să conteste politicile publice ineficiente şi pentru a atrage atenţia asupra necesităţii unor reforme fundamentale în sistemul judiciar”.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a prezentat la rândul său titlul moțiunii depuse la Senat, intitulată ”România are prea mult noroc pentru a mai avea nevoie de politicieni mediocri.

Culpa morală şi eşecul politic al ministrului Cătălin Marian Predoiu”. El a explicat că inițiativa vine după ce, în opinia formațiunii, conducerea Ministerului Afacerilor Interne a avut suficient timp pentru a corecta problemele apărute în primăvară, odată cu excluderea României din programul Visa Waiver.

Peiu a criticat faptul că, în loc să se concentreze pe acest obiectiv, ministrul ar fi efectuat o deplasare în Statele Unite pentru a primi o distincție din partea unei organizații românești, ridicând întrebări legate de oportunitatea și finanțarea acestei vizite.

„Principalul considerent care stă la baza depunerii acestei moţiuni este că am lăsat un timp suficient conducerii Ministerului Administraţiei şi Internelor să repare ceea ce au greşit în primăvară, atunci când România a fost exclusă din programul Visa Waiver. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, ci dimpotrivă, ministrul merge în Statele Unite ca să ia o distinţie de la o organizaţie românească, trebuie văzut dacă a mers acolo pe bani publici, eu zic că da, în loc să se preocupe de reintroducerea României în programul Visa Waiver, acest semnal este suficient de clar că nimeni nu vrea să facă nimic în conducerea acestui minister pentru rezolvarea acestei probleme de principiu”.

Senatorul a mai menționat problema mandatelor interimare din poliție și a reluat acuzațiile privind ingerințe în procesul electoral, făcând referire la percheziții și presiuni asupra unor lideri și sedii ale partidelor de opoziție.

„Al doilea aspect îngrijorător în activitatea Ministerului Administraţiei şi Internelor este faptul că sunt prea mulţi şefi ai Inspectoratelor de poliţie judeţene, cu mandat interimar , care se tot reînnoieşte, ceea ce înseamnă că avem o conducere centrală care manifestă controlul politic asupra acestor şefi care ştiu că mandatele lor interimare sunt la discreţia conducerii”.

La Camera Deputaților, liderul grupului AUR, Mihai Enache, a anunțat depunerea moțiunii simple împotriva ministrului Justiției, intitulată ”Dreptate pentru România. Justiţia trebuie să devină cu adevărat un serviciu public în slujba românilor”. El a explicat că inițiativa se înscrie în angajamentul asumat de partid de a evalua și sancționa politic activitatea fiecărui ministru.

Enache a afirmat că, din perspectiva AUR, Ministerul Justiției este perceput de cetățeni ca un domeniu care generează mai degrabă nedreptăți, iar ministrul ar putea fi acuzat de lipsă de reacție și inițiativă de la preluarea mandatului.

„Facem aceste demersuri, aşa cum ne-am angajat în această sesiune, aşa cum ne-am angajat şi prin manifestul lansat ieri de opoziţie totală, să depunem moţiuni simple împotriva fiecărui ministru, pentru că fiecare ministru pe domeniul său guvernează un eşec total al acestei coaliţii. Domnul ministru a Justiţiei, aşa cum o văd românii, conduce un minister şi un domeniu care împarte mai degrabă nedreptate în loc de dreptate. Îl putem acuza pe domnul ministru de o lipsă cronică de reacţie şi de iniţiativă, de când a preluat mandatul, care subminează atât buna funcţionarea sistemului de justiţie, cât şi încrederea populaţiei în justiţie”.

El a adăugat că problemele sistemice, de la deficitul de magistrați până la complexitatea legislației, necesită asumarea unei răspunderi politice clare.

El a menţionat că, ”de la subdimensionarea accentuată a numărului de magistraţi în instanţe, până la hăţişul de legi, care face grea viaţa şi pentru judecători, şi pentru avocati, şi pentru justiţiabili, toate aceste probleme sunt probleme generale de sistem, şi cineva, aşa cum este normal, în fiecare minister, trebuie să răspundă politic”.