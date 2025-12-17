Viceprim-ministrul Tanczos Barna a spus pentru Europa Liberă că bugetul pentru 2026 va fi votat după 30 ianuarie pentru că, între timp, este vacanță parlamentară și Parlamentul trebuie convocat. El a explicat că până atunci trebuie clarificat ce se va face cu pachetele pentru administrație, relansare economică și toate modificările necesare pentru pregătirea Legii bugetului.

Potrivit lui, reformarea administrației centrale și locale blochează finalizarea proiectului de buget de cel puțin două luni. Surse guvernamentale au precizat că Guvernul Bolojan se va reuni joi, la o zi după negocierile din coaliția de guvernare, și că, în funcție de rezultatul discuțiilor politice dintre PSD, PNL, USR și UDMR, Executivul ar putea adopta actele necesare pentru a încheia proiectul de buget pe 2026.

„Pentru că este și vacanță parlamentară, trebuie convocat Parlamentul și până atunci trebuie să vedem ce facem cu minunatele pachete pe administrație, pe relansare economică și toate modificările care trebuie aprobate pentru pregătirea Legii bugetului”, explică Barna.

Premierul Ilie Bolojan a avertizat deja că bugetul pe 2026 va fi aprobat abia după ce pachetele pe care se bazează un buget stabil vor fi adoptate. El a explicat că, dacă aceste pachete nu sunt adoptate până la mijlocul lunii decembrie, există riscul ca bugetul pe anul viitor să nu îndeplinească obiectivele legate de deficitul bugetar, ceea ce ar fi o problemă pentru țară.

Bolojan s-a angajat în fața Comisiei Europene că deficitul bugetar în 2026 nu va depăși 6,5% din PIB.

„Și, dacă nu le adoptăm cel mai târziu până la jumătatea lunii decembrie, există, din păcate, riscul foarte mare ca bugetul pe anul viitor să fie compromis din punct de vedere al țintelor deficitului bugetar și nu ne putem permite asta ca țară”, a mai spus Bolojan.

Deși nu toate reformele legate de a treia cerere de bani din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) sunt finalizate, cum este reforma privind pensionarea magistraților, Guvernul a decis să ceară Comisiei Europene a patra tranșă de bani. Cererea ar putea fi depusă pe 19 decembrie.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus pentru Europa Liberă că planul este să depună cererea chiar vineri, deși mai sunt unele discuții de purtat. Tranșa a patra din PNRR valorează 2,5 miliarde de euro și include fonduri nerambursabile și împrumuturi avantajoase pentru România. Acești bani depind de reformele și investițiile la care Ministerul Investițiilor și alte ministere au lucrat deja.

Miniștrii de Finanțe ai Uniunii Europene au aprobat pe 13 noiembrie noua versiune a PNRR-ului României și al altor țări membre. Noul plan, renegociat de Guvernul României cu Comisia Europeană, prevede renunțarea la 7 miliarde de euro, pentru că instituțiile românești nu au finalizat la timp reformele și investițiile asumate în 2021.

PNRR-ul inițial, asumat de România acum patru ani, avea peste 520 de investiții și reforme, în timp ce noul plan are mai puțin de 370 de obiective. România mai poate accesa aproape 11 miliarde de euro prin PNRR, dacă finalizează până în august 2026 investițiile și reformele rămase.