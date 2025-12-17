Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a avut, pe 16 decembrie 2025, o întrevedere oficială cu directorul FBI, Kash Patel, în cadrul vizitei efectuate în Statele Unite ale Americii. Întâlnirea s-a desfășurat în contextul relației instituționale solide dintre România și SUA, bazată pe interese comune și obiective convergente în domeniul securității.

„În data de 16 decembrie 2025, Cătălin Predoiu, Viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Interne, a avut o întrevedere cu domnul Kash Patel, directorul Biroului Federal de Investigații.”, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Afacerilor Interne.

Din delegația română au mai făcut parte Excelența Sa Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, chestorul principal de poliție Nușa Coman, director general în cadrul MAI, precum și comisarul-șef de poliție Daniel Raucea, atașat de Afaceri Interne al MAI în SUA. Potrivit MAI, dialogul s-a concentrat pe consolidarea schimbului de informații și a colaborării profesionale, în vederea gestionării provocărilor actuale de securitate.

În cadrul discuțiilor, ministrul Cătălin Predoiu a subliniat importanța activităților desfășurate în comun, cu accent pe combaterea criminalității organizate transfrontaliere, în special a traficului de droguri și a criminalității cibernetice. Oficialul român a evidențiat necesitatea destructurării rețelelor infracționale care, inclusiv prin activități derulate pe teritoriul României, afectează siguranța cetățenilor ambelor state.

Totodată, a fost reiterat obiectivul consolidării cooperării cu partea americană prin intensificarea schimbului de informații și bune practici, dar și prin dezvoltarea unor parteneriate orientate spre creșterea rezilienței în fața amenințărilor hibride și a fenomenului de dezinformare.

Un punct central al întâlnirii l-a reprezentat decizia celor două părți de a constitui un Task Force comun România–SUA, menit să dezvolte cooperarea deja existentă. Acesta va avea ca scop stimularea schimbului de informații și date în domenii sensibile precum combaterea criminalității organizate, migrația ilegală, amenințările cibernetice și activitățile ilegale desfășurate de actori statali ostili.

„Cooperăm deja foarte bine cu FBI pe multiple direcții de combatere a criminalității, pentru asigurarea unei securități sporite pentru comunitățile noastre. Dezvoltarea acesteia nu poate fi decât benefică pentru eficiența operațiunilor noastre comune, care se circumscriu priorităților naționale, respectiv contracararea crimei organizate, a traficului de droguri, ființe umane, arme, a criminalității informatice, terorismului și migrației ilegale”, a declarat ministrul Cătălin Predoiu.

La rândul său, directorul FBI a apreciat nivelul foarte bun al cooperării cu autoritățile române, subliniind că România reprezintă un aliat important în regiune și un partener egal, cu care partea americană dorește să dezvolte în continuare relațiile existente.

Pe lângă prioritățile operaționale, un subiect important al discuțiilor l-a constituit pregătirea profesională. În acest context, colaborarea cu FBI în domeniul formării profesionale este considerată esențială pentru consolidarea capacității autorităților române de a face față unor amenințări tot mai sofisticate, într-un mediu infracțional din ce în ce mai integrat la nivel internațional.

Cei doi demnitari au agreat analizarea unor posibilități concrete de preluare, în cadrul curriculei studenților Academiei de Poliție din România, a unor teme și modele de pregătire utilizate de Academia FBI de la Quantico, relevante pentru activitatea profesională ulterioară.