Ministerul Afacerilor Externe al României a găzduit marți a zecea sesiune a Dialogului Strategic România–Statele Unite, o întâlnire care a consolidat cooperarea bilaterală și a conturat prioritățile comune pe termen scurt și lung. Evenimentul a reunit delegații de nivel înalt, conduse de ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu și subsecretarul de stat adjunct pentru Europa și Eurasia, Christopher W. Smith.

Discuțiile au vizat mai multe domenii-cheie, printre care securitatea și apărarea, stabilitatea regiunii Mării Negre, cooperarea economică și strategică, precum și aspecte legate de cercetare și inovație. Au fost abordate oportunitățile de coproducție în sectorul apărării, securitatea energetică și a resurselor critice, protecția frontierelor, precum și schimburile culturale și educaționale.

”Dialogul Strategic a contribuit la întărirea rezultatelor reuniunilor recente la nivel înalt, care au stabilit cursul cooperării bilaterale în cadrul Parteneriatului Strategic România-SUA, în contextul noilor administrații din Statele Unite ale Americii și România. Aceste reuniuni au inclus consultările dintre ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, și secretarul de stat Marco Rubio (Washington, 8 octombrie), a șasea reuniune ministerială a Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică (P-TEC, Atena, 6-7 noiembrie) și reuniunea Grupului la nivel înalt pentru apărare (București, 17-18 noiembrie). Au evaluat elemente ale dialogului strategic bilateral, inclusiv cooperarea consolidată pe linia apărării, securității energetice și a frontierelor. Statele Unite au recunoscut eforturile depuse de România pentru îndeplinirea angajamentelor privind cheltuielile de apărare și au discutat importanța leadership-ului României pentru asigurarea securității în regiunea Mării Negre”, se arată în comunicatul de presă oficial.

Reuniunea a confirmat angajamentul ambelor state față de NATO și rolul său ca fundament al securității colective. Părțile și-au reafirmat intenția de a avansa cooperarea în cadrul Alianței și de a sprijini obiectivul ca toate statele membre să investească 5% din PIB în apărare. În plus, discuțiile au evidențiat rolul României ca hub energetic regional, accentuând colaborarea în proiecte majore precum reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă, tehnologiile nucleare SMR și exploatarea resurselor de gaz din Marea Neagră, în parteneriat cu companii americane.

Pe plan educațional și cultural, s-au subliniat schimburile de experiență și sprijinul României pentru programe precum FLEX, care contribuie la formarea viitorilor lideri. În domeniul securității interne, delegațiile au discutat cooperarea pentru protejarea frontierelor, combaterea crimei organizate, traficului de persoane și droguri, terorismului și amenințărilor cibernetice, precum și inițiative pentru facilitarea călătoriilor legitime între cele două țări.

Dialogul Strategic România–SUA reafirmă astfel angajamentul ambelor state de a dezvolta un parteneriat solid și coerent, care să sprijine securitatea, prosperitatea și stabilitatea în regiunea Europei Centrale și de Est.