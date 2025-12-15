Ministrul român al Afacerilor Externe a subliniat, la reuniunea Consiliului Afaceri Externe (CAE), că procesul de extindere a Uniunii Europene are o dimensiune strategică esențială pentru securitatea regională, în special în contextul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Șefa diplomației române a evidențiat faptul că viitoarele garanții de securitate vor avea un impact direct asupra regiunii Mării Negre și a pledat pentru o atenție sporită acordată securității maritime, creșterii interoperabilității și consolidării posturii aliate pe Flancul estic.

Oana Țoiu a făcut referire la acțiunile asertive ale Rusiei la adresa statelor membre ale UE și a susținut adoptarea unui nou pachet „ambiţios” de sancțiuni, care să vizeze inclusiv activitatea flotei fantomă. Totodată, ministrul a reafirmat angajamentul României față de inițiativele care urmăresc tragerea la răspundere a Moscovei pentru agresiunea împotriva Ucrainei.

„Pe fondul continuării agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, dar şi în contextul discuţiilor privind pacea, ministrul român al Afacerilor Externe a punctat importanţa implementării angajamentelor de securitate ale UE pentru Ucraina şi necesitatea unor garanţii solide, care să descurajeze viitoare agresiuni ale Rusiei. Ministrul român a salutat rolul SUA în susţinerea procesului de pace şi nevoia unui dialog transatlantic permanent”, a transmis MAE.

În intervenția sa, Oana Țoiu a subliniat și importanța eforturilor europene pentru asigurarea stabilității în Orientul Mijlociu. Referitor la Siria, ministrul a exprimat sprijinul României pentru o tranziție pașnică și incluzivă, bazată pe dialog politic și sprijin internațional pentru reconstrucție.

Aceasta a evidențiat necesitatea susținerii societății civile, a limitării influenței actorilor maligni și a implicării constructive a actorilor regionali interesați, subliniind în același timp contribuția României la consolidarea instituțională și buna guvernanță în statele din regiune, inclusiv prin transfer de expertiză din propria experiență de tranziție democratică.

În ceea ce privește Fâșia Gaza, ministrul român a atras atenția asupra importanței accesului neîngrădit al reprezentanților mass-media și a respectării independenței acestora.

„În ceea ce priveşte contribuţia UE, ministrul român a reamintit importanţa accesului neîngrădit al reprezentanţilor media în Fâşia Gaza şi respectarea independenţei acestora. Ministrul afacerilor externe a reiterat necesitatea unei participări consistente a UE în cadrul structurilor de coordonare şi menţinerea unui rol echilibrat în medierea dialogului dintre părţi. Oana Ţoiu a exprimat sprijinul pentru misiunile civile EUBAM Rafah şi EUPOL COPPS”, a precizat MAE.

De asemenea, oficialul român a reiterat apelul pentru creșterea sprijinului umanitar și pentru o distribuție eficientă a ajutorului în Gaza.

În privința Libanului, miniștrii de externe ai UE au analizat modalități de relansare a dialogului politic și de intensificare a angajamentului Uniunii pe dimensiunea Politicii de Securitate și Apărare Comune (PSAC).

Reuniunea CAE a avut pe agendă principalele dosare de politică externă ale UE, printre care agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, evoluțiile din Orientul Mijlociu și relația cu China, cu accent pe implicațiile geostrategice și geoeconomice.