În prima zi a reuniunii ministeriale din cadrul Forumului Salzburg, ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a subliniat că principalele preocupări ale României sunt legate de securizarea frontierelor și de combaterea fenomenelor infracționale transfrontaliere.

Potrivit acestuia, migrația ilegală, traficul de droguri, arme și persoane reprezintă provocări majore pentru statele europene, iar cooperarea dintre instituțiile naționale și agențiile europene devine esențială pentru gestionarea acestor riscuri.

Ministerul Afacerilor Interne a transmis că, în cadrul reuniunii dedicate viitorului agențiilor europene, oficialul român a atras atenția asupra transformării criminalității organizate într-un fenomen tot mai complex.

Ministrul român al Afacerilor Interne a arătat că grupările infracționale evoluează rapid și adoptă modele de organizare similare corporațiilor, folosind tehnologia pentru a-și extinde operațiunile.

„În contextul în care criminalitatea organizată funcționează tot mai mult ca o industrie globală, iar amenințările la adresa securității interne devin tot mai complexe și mai puternic influențate de tehnologie, ministrul român al Afacerilor Interne a susținut nevoia unor instituții europene mai puternice, mai bine conectate și mai bine pregătite să răspundă noilor provocări”, se arată în comunicatul Ministerului Afacerilor Interne.

În acest context, Predoiu a insistat asupra dezvoltării unor instrumente moderne de prevenire și combatere a criminalității, precum și asupra pregătirii profesionale continue a personalului din domeniul aplicării legii.

„În intervenția privind revizuirea mandatului Europol, ministrul Afacerilor Interne a subliniat că, în actualul climat de securitate, rolul agenției în sprijinirea statelor membre în combaterea criminalității este esențial. În acest sens, a susținut consolidarea capacităților Europol de schimb de informații și analiză, inclusiv prin integrarea noilor tehnologii, precum și o delimitare clară a atribuțiilor între instrumentele europene relevante, pentru utilizarea eficientă a resurselor și creșterea impactului operațional”, menționează sursa citată.

De asemenea, partea română a susținut menținerea unui rol clar pentru CEPOL – Agenția Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii, instituție responsabilă de pregătirea profesională a personalului din domeniul aplicării legii.

Ministrul Afacerilor Interne a amintit și sprijinul primit de România în cadrul Forumului Salzburg în procesul de aderare la spațiul Schengen.

„Platforma Forumul Salzburg ne-a ajutat mult să intrăm în Schengen. Am avut mulți prieteni ai României în cadrul Forumului, care ne-au sprijinit la momentul potrivit, între care miniștrii ungar Sandor Pinter și austriac Gerhard Karner, printre cei mai influenți”, a spus Predoiu.

Potrivit acestuia, criminalitatea organizată s-a transformat într-o rețea globală, prin conectarea grupurilor infracționale din diferite state și continente.

În cadrul reuniunii, ministrul a prezentat și o serie de propuneri ale României pentru modernizarea agențiilor europene implicate în combaterea criminalității.