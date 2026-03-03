Dan Andronic a explicat, în podcastul Contrapunct EVZ, difuzat pe canalul de YouTube „HAI România!”, cât de complex este acest caz de spionaj și contraspionaj. Detalii despre materialul de pe site puteți citi AICI.

Marile ținte erau Nicușor Dan și Maia Sandu, care sub diverse forme ar fi trebuit să fie compromiși printr-o campanie orchestrată de dezinformare. Asupra lui Alexandru Bălan s-au găsit note ale SRI și SIE.

„Sunt trei materiale extrem de ample, „Anatomia Trădării”, despre modul în care Alexandru Bălan, fostul șef al contraspionajului din Republica Moldova, din cadrul SIS, a încercat să creeze o rețea de spionaj. A încercat să pună la cale o operațiune de dezinformare, care îl viza pe președintele Nicușor Dan, împreună cu Maia Sandu și așa cum am văzut în documentele pe care le-am consultat, asupra sa s-au găsit note secrete ale SRI și SIE”, a explicat Dan Andronic.

Apar pozele a șapte angajați sau colaboratori ai SRI, identitatea acestora fiind cunoscută de Alexandru Bălan. La bază, cazul are un trafic de informații cu KGB-ul din Belarus.

„Una dintre ele viza colaborarea cu acțiunile ofensive ale SRI-ului în privința serviciilor de informații rusești. Era o notă de colaborare între Serviciul de Informații moldovenesc și CIA. Era și o notă a SIE și un document extrem de important pentru economia acestui caz, se numea „mutre”, erau pozele a șapte ofițeri SRI și colaboratori SRI pentru care Bălan lucrase și acolo identitatea reală o cunoștea. Toate astea au făcut obiectul unui trafic de informații cu serviciul KGB din Belarus. Eu am descris așa cum apare în documentele pe care le-am consultat întreaga operațiune atât de filaj cât și de contrafilaj”, explică Andronic.

Dan Andronic a vorbit și despre metoda de comunicare folosită de spioni, care avea grijă să-și acopere urmele, pentru a nu fi descoperiți. Și ținea de un e-mail folosită la comun.

„Ceea ce mi s-a părut extrem de interesant este că folosea dispozitive sofisticate de ascundere a informațiilor, folosea un soft care ștergea , de fapt toca informațiile din telefon, și un mod ingenios de a comunica cu KGB-ul din Belarus. Făcuseră o adresă de e-mail comună, la care aveau acces amândoi și scriau adresele în Draft. Deci în ciornă, niciodată nu trimiteau mailuri, în așa fel încât nu rămânea nicio urmă electronică a mesajului trimis. Scria în Draft, i se răspundea în Draft, după care se ștergea”, spune jurnalistul.

Cazul va fi prezentat în continuare, pentru că mai sunt detalii foarte interesante, după cum a mai explicat Dan Andronic.