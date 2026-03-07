Din cuprinsul articolului Predoiu: MAI intensifică lupta împotriva criminalității organizate și traficului de droguri

Potrivit ministrului Cătălin Predoiu, instituțiile aflate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne au intensificat acțiunile de combatere a criminalității organizate, punând un accent deosebit pe contracararea traficului de droguri.

Ministrul Cătălin Predoiu a declarat, potrivit unui comunicat al MAI, că autoritățile au intensificat acțiunile împotriva criminalității organizate, cu un accent deosebit pe combaterea traficului de droguri. În acest context, au fost desfășurate operațiuni ample în zone cu risc ridicat, numeroase grupări infracționale au fost destructurate, iar cantitățile de droguri de mare risc confiscate în 2025 au depășit de peste șase ori nivelul înregistrat în anii anteriori, iar drogurile de risc au fost capturate în cantități duble față de anul precedent.

‘Am întărit lupta împotriva criminalității organizate, mai ales în zona combaterii traficului de droguri. S-au organizat acțiuni ample în medii de interes operativ, au fost destructurate numeroase grupări infracționale. Au fost capturate de peste șase ori mai multe droguri de mare risc în anul 2025 decât în anii precedenți și de două ori mai multe droguri de risc față de anul precedent’, a declarat ministrul Cătălin Predoiu, conform unui comunicat al MAI.

Ședința de evaluare a activității Ministerului Afacerilor Interne pentru anul 2025 a avut loc vineri la sediul instituției, reunind conducerea ministerului și șefii structurilor aflate în subordine.

În cadrul întâlnirii au fost analizate rezultatele obținute în domeniul ordinii și siguranței publice, al gestionării situațiilor de urgență și al serviciilor publice comunitare.

De asemenea, au fost stabilite principalele direcții de acțiune și prioritățile instituționale pentru 2026, cu scopul de a crește eficiența activităților desfășurate și de a consolida siguranța cetățenilor.