Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea și completarea Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice și a Legea nr. 26/2024 privind ordinul de protecție și vizează o serie de reglementări importante.

Actul normativ introduce obligația expresă pentru autoritățile administrației publice locale de a contacta victima în termen de trei zile de la emiterea ordinului de protecție și cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea acestuia, pentru a o informa cu privire la dreptul de a solicita prelungirea ordinului.

De asemenea, se introduce obligativitatea comunicării deciziei de emitere a ordinului de protecție, în termen de maximum cinci ore de la emitere, și către autoritățile administrației publice locale cu atribuții în domeniul protecției victimelor.

Totodată, victima va putea solicita emiterea ordinului de protecție fie la instanța de pe raza domiciliului său, fie la instanța din circumscripția în care au fost săvârșite faptele de violență.

Noua reglementare introduce obligația instanței de a dispune, pe lângă măsurile de protecție, obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică, psihoterapie sau, după caz, internare voluntară ori nevoluntară.

Potrivit unui amendament, pe lângă oricare dintre măsurile dispuse, instanța va obliga agresorul să urmeze consiliere psihologică sau psihoterapie ori poate recomanda internarea voluntară sau poate solicita internarea nevoluntară, în condițiile Legea nr. 487/2002 privind sănătatea mintală și protecția persoanelor cu tulburări psihice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul în care agresorul este consumator de alcool și/sau substanțe psihoactive, instanța poate dispune, cu acordul acestuia, integrarea sa într-un program de consiliere, tratament, dezintoxicare, dezalcoolizare sau asistență de specialitate, potrivit legii. Dacă este vorba despre consum de substanțe psihoactive, se aplică în mod corespunzător dispozițiile art. 22 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, dacă agresorul este consumator de substanțe psihoactive, instanța va putea dispune, cu acordul acestuia, integrarea într-un program de asistență a persoanelor consumatoare de droguri.

Proiectul introduce obligația pentru agresor de a furniza informații organului de poliție, o dată pe lună, cu privire la efectuarea ședințelor de consiliere psihologică și/sau psihoterapie.

Totodată, se introduce sancționarea agresorului pentru nerespectarea măsurii de a urma consiliere psihologică și/sau psihoterapie, precum și pentru neîndeplinirea obligației de a furniza informații organului de poliție cu privire la efectuarea acestor ședințe.

În plus, se propune ca, în cazul emiterii unui nou ordin de protecție împotriva unui agresor deja sancționat anterior, mai exact în ultimii cinci ani, instanța să poată stabili o durată a ordinului de până la 24 de luni. Camera Deputaților este for decizional în cazul acestui proiect de lege.