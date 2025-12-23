Deputata PNL Alina Gorghiu, președintele Comisiei speciale împotriva violenței domestice, a anunțat, pe contul ei de Facebook, că proiectul de lege L485/2025, inițiat de ea și colegii săi, a fost adoptat de Senat și urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, Cameră decizională. Potrivit acesteia, prin această lege se urmărește modificarea și completarea legislației privind prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și a legii privind ordinul de protecție, astfel încât protecția victimelor să fie reală, continuă și aplicabilă, și nu doar formală.

Deputata PNL a explicat că legea aduce mai multe schimbări concrete: victimele vor fi informate activ de autoritățile locale, care vor avea obligația să le contacteze în termen de trei zile de la emiterea ordinului de protecție și cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea acestuia pentru a solicita prelungirea. De asemenea, ordinele de protecție vor fi mai ferme pentru agresorii recidiviști, instanțele putând dispune măsuri de până la 24 de luni dacă agresorul a mai fost sancționat în ultimii cinci ani.

Gorghiu a menționat că legea facilitează accesul victimelor la justiție, acestea putând alege instanța în funcție de domiciliu sau de locul unde a avut loc violența. Totodată, instanțele vor fi obligate să dispună consiliere psihologică sau psihoterapie pentru agresori și, dacă este cazul, tratament sau internare, precum și programe pentru dependențe.

Deputata PNL a subliniat că legea introduce mecanisme reale de control asupra respectării ordinului de protecție, cum ar fi prezentarea periodică a agresorului la poliție, verificări inopinate, obligația de a comunica schimbarea locuinței și furnizarea lunară de informații privind consilierea psihologică. Încălcarea acestor măsuri va fi sancționată cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.

Gorghiu a precizat că ordinul de protecție va fi comunicat către poliție și autoritățile locale în maximum cinci ore și a afirmat că va susține proiectul până la votul decisiv din Camera Deputaților pentru ca siguranța victimelor să devină o prioritate reală a statului.

„Un pas important înainte în lupta împotriva violenței domestice

Sunt unul dintre inițiatorii proiectului de lege L485/2025, care a fost adoptat de Senat – prima Cameră sesizată și merge mai departe la Camera Deputaților, Cameră decizională. Prin acest proiect modificăm și completăm legislația privind prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și legea privind ordinul de protecție, pentru ca protecția victimelor să fie reală, continuă și aplicabilă, nu doar formală. Ce schimbă concret această lege: Victimele sunt informate activ, nu lăsate singure Autoritățile locale vor avea obligația să contacteze victima: – în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecție – cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea acestuia, pentru a putea solicita prelungirea Ordine de protecție mai ferme pentru agresorii recidiviști Instanța poate dispune ordine de protecție de până la 24 de luni, dacă agresorul a mai fost sancționat în ultimii 5 ani — indiferent dacă victima este aceeași sau alta Acces mai ușor la justiție pentru victime Victima poate alege instanța: – de la domiciliul său – sau de la locul unde a avut loc violența Intervenție obligatorie asupra agresorului Instanța este obligată să dispună consiliere psihologică și/sau psihoterapie și poate recomanda tratament sau internare, unde este cazul. De asemenea, instanța poate dispune programe pentru dependențe, în cazul consumului de substanțe psihoactive. Violența netratată înseamnă violență repetată. Control real asupra respectării ordinului de protecție – prezentarea periodică a agresorului la poliție – verificări periodice sau inopinate – obligația de a comunica schimbarea locuinței – obligarea agresorului de a furniza lunar informații organelor de poliție privind efectuarea fiecărei ședințe de consiliere psihologică și/sau psihoterapie Sancțiuni mai dure pentru încălcarea măsurilor Încălcarea obligației de a urma consiliere psihologică și/sau psihoterapie, precum și de a informa poliția cu privire la acestea, devine contravenție și se sancționează cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei. Comunicare rapidă între instituții Ordinul de protecție se comunică în maximum 5 ore către poliție și autoritățile locale cu atribuții în protecția victimelor. Urmează votul decisiv în Camera Deputaților.

Voi susține acest proiect până la capăt, pentru ca siguranța victimelor să devină o prioritate reală a statului”, a fost mesajul ei.

Deputata PNL a răspuns unor întrebări frecvente ale românilor privind proiectul de lege L485/2025. Ea a subliniat că legea nu este împotriva bărbaților și nu servește intereselor avocaților, ci urmărește protejarea victimelor violenței domestice, indiferent de gen, și prevenirea recidivei.

Gorghiu a precizat că violența domestică include abuzul psihologic, amenințările, controlul și hărțuirea, multe tragedii fiind precedate de astfel de comportamente, iar legea intervine pentru prevenție.

În ceea ce privește alienarea parentală, Gorghiu a explicat că, deși aceasta este recunoscută ca formă de abuz psihologic, ordinul de protecție se emite doar în cazul unui risc iminent și nu automat. În astfel de situații, intervenția instanței se realizează prin măsuri din dreptul familiei, cum ar fi custodia sau expertizele psihologice, pentru a proteja copilul fără a fi utilizată abuziv în conflicte parentale.