Senatul a adoptat proiectul de lege pentru consolidarea protecției victimelor violenței domestice
Deputata PNL Alina Gorghiu, președintele Comisiei speciale împotriva violenței domestice, a anunțat, pe contul ei de Facebook, că proiectul de lege L485/2025, inițiat de ea și colegii săi, a fost adoptat de Senat și urmează să fie dezbătut în Camera Deputaților, Cameră decizională. Potrivit acesteia, prin această lege se urmărește modificarea și completarea legislației privind prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și a legii privind ordinul de protecție, astfel încât protecția victimelor să fie reală, continuă și aplicabilă, și nu doar formală.
Deputata PNL a explicat că legea aduce mai multe schimbări concrete: victimele vor fi informate activ de autoritățile locale, care vor avea obligația să le contacteze în termen de trei zile de la emiterea ordinului de protecție și cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea acestuia pentru a solicita prelungirea. De asemenea, ordinele de protecție vor fi mai ferme pentru agresorii recidiviști, instanțele putând dispune măsuri de până la 24 de luni dacă agresorul a mai fost sancționat în ultimii cinci ani.
Gorghiu a menționat că legea facilitează accesul victimelor la justiție, acestea putând alege instanța în funcție de domiciliu sau de locul unde a avut loc violența. Totodată, instanțele vor fi obligate să dispună consiliere psihologică sau psihoterapie pentru agresori și, dacă este cazul, tratament sau internare, precum și programe pentru dependențe.
Deputata PNL a subliniat că legea introduce mecanisme reale de control asupra respectării ordinului de protecție, cum ar fi prezentarea periodică a agresorului la poliție, verificări inopinate, obligația de a comunica schimbarea locuinței și furnizarea lunară de informații privind consilierea psihologică. Încălcarea acestor măsuri va fi sancționată cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.
Gorghiu a precizat că ordinul de protecție va fi comunicat către poliție și autoritățile locale în maximum cinci ore și a afirmat că va susține proiectul până la votul decisiv din Camera Deputaților pentru ca siguranța victimelor să devină o prioritate reală a statului.
„Un pas important înainte în lupta împotriva violenței domestice
Sunt unul dintre inițiatorii proiectului de lege L485/2025, care a fost adoptat de Senat – prima Cameră sesizată și merge mai departe la Camera Deputaților, Cameră decizională.Prin acest proiect modificăm și completăm legislația privind prevenirea și combaterea violenței domestice, precum și legea privind ordinul de protecție, pentru ca protecția victimelor să fie reală, continuă și aplicabilă, nu doar formală.Ce schimbă concret această lege:Victimele sunt informate activ, nu lăsate singureAutoritățile locale vor avea obligația să contacteze victima:– în termen de 3 zile de la emiterea ordinului de protecție– cu cel puțin 14 zile înainte de expirarea acestuia, pentru a putea solicita prelungireaOrdine de protecție mai ferme pentru agresorii recidiviștiInstanța poate dispune ordine de protecție de până la 24 de luni, dacă agresorul a mai fost sancționat în ultimii 5 ani — indiferent dacă victima este aceeași sau altaAcces mai ușor la justiție pentru victimeVictima poate alege instanța:– de la domiciliul său– sau de la locul unde a avut loc violențaIntervenție obligatorie asupra agresoruluiInstanța este obligată să dispună consiliere psihologică și/sau psihoterapie și poate recomanda tratament sau internare, unde este cazul.De asemenea, instanța poate dispune programe pentru dependențe, în cazul consumului de substanțe psihoactive.Violența netratată înseamnă violență repetată.Control real asupra respectării ordinului de protecție– prezentarea periodică a agresorului la poliție– verificări periodice sau inopinate– obligația de a comunica schimbarea locuinței– obligarea agresorului de a furniza lunar informații organelor de poliție privind efectuarea fiecărei ședințe de consiliere psihologică și/sau psihoterapieSancțiuni mai dure pentru încălcarea măsurilorÎncălcarea obligației de a urma consiliere psihologică și/sau psihoterapie, precum și de a informa poliția cu privire la acestea, devine contravenție și se sancționează cu amenzi între 5.000 și 10.000 de lei.Comunicare rapidă între instituțiiOrdinul de protecție se comunică în maximum 5 ore către poliție și autoritățile locale cu atribuții în protecția victimelor.Urmează votul decisiv în Camera Deputaților.
Voi susține acest proiect până la capăt, pentru ca siguranța victimelor să devină o prioritate reală a statului”, a fost mesajul ei.
Reacțiile românilor
Deputata PNL a răspuns unor întrebări frecvente ale românilor privind proiectul de lege L485/2025. Ea a subliniat că legea nu este împotriva bărbaților și nu servește intereselor avocaților, ci urmărește protejarea victimelor violenței domestice, indiferent de gen, și prevenirea recidivei.
Gorghiu a precizat că violența domestică include abuzul psihologic, amenințările, controlul și hărțuirea, multe tragedii fiind precedate de astfel de comportamente, iar legea intervine pentru prevenție.
În ceea ce privește alienarea parentală, Gorghiu a explicat că, deși aceasta este recunoscută ca formă de abuz psihologic, ordinul de protecție se emite doar în cazul unui risc iminent și nu automat. În astfel de situații, intervenția instanței se realizează prin măsuri din dreptul familiei, cum ar fi custodia sau expertizele psihologice, pentru a proteja copilul fără a fi utilizată abuziv în conflicte parentale.
român: – Da pe barbati i aparati sau numa in folosu femeilor nu duceti oameni in eroare ocupativa de femeile care au nevoie sigur de protectie si de drogati spunele ca beneficiaza statu si avocati de bani frumosi pe minciuni si distugeti famili.
Alina Gorghiu: – „Această lege NU este împotriva bărbaților și NU este „în folosul avocaților”. Este o lege despre protejarea victimelor violenței domestice, indiferent de gen, și despre prevenirea recidivei. Când există violență, statul are obligația să intervină. Asta nu distruge familii — violența o face!
o româncă: – Ce violenta domestica femeile se sinucid singure?
Alina Gorghiu: – Violența domestică include și abuzul psihologic, amenințările, controlul, hărțuirea. Multe tragedii sunt precedate de astfel de comportamente. Legea intervine pentru prevenție, nu doar după ce este prea târziu.
o româncă: – Dacă alienarea parentala este definită prin lege ca formă de abuz psihologic de ce nu se admite ordinul de protecție??
Alina Gorghiu: – Alienarea parentală este recunoscută ca formă de abuz psihologic, însă ordinul de protecție se emite doar în baza unei evaluări concrete de risc iminent, nu automat. În astfel de situații, intervenția instanței se face prin măsuri din dreptul familiei (custodie, program de relații personale, expertize), nu prin ordin de protecție, care este o măsură urgentă și excepțională. Important: legea trebuie să protejeze copilul fără a fi folosită abuziv în conflicte parentale.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.