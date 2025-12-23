Comparativ cu anul precedent, prețul mediu al terenului arabil a crescut cu aproximativ 4% pe total țară. Cea mai mare creștere a fost observată în regiunea Sud-Vest Oltenia, unde prețul a urcat cu 8,3%.

Prețul mediu al pășunilor permanente în România a înregistrat, de asemenea, o creștere în 2024, de aproximativ 3,6% față de anul anterior. Cele mai importante creșteri s-au consemnat în regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia, ambele cu 7,3%, conform cifrelore înregistrate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

„Utilizând metodologia convenită la nivel european, în România, în anul 2024, preţul mediu al unui hectar de teren arabil a fost de 43.280 lei/ha. Cel mai scăzut preţ mediu s-a înregistrat în Regiunea Nord-Est, 37.693 lei/ha, în timp ce în Regiunea Bucureşti-Ilfov s-a înregistrat cea mai ridicată valoare, respectiv 62.477 lei/ha”, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

La nivelul Uniunii Europene (UE), prețurile terenurilor agricole au prezentat variații semnificative în 2024. Prețul mediu al unui hectar de teren arabil în cele 22 de state membre pentru care există date a variat între 4.825 euro/ha în Letonia și 201.263 euro/ha în Malta, România situându-se la un nivel mediu de 8.700 euro/ha.

Prețul mediu al pășunilor permanente în statele membre UE a variat între 1.877 euro/ha în Bulgaria și 77.609 euro/ha în Țările de Jos, România înregistrând o valoare medie de 6.257 euro/ha.

Datele prezentate de Eurostat și furnizate de statele membre UE se referă la prețurile terenurilor agricole pe categorii de folosință, respectiv teren arabil și pășuni permanente, și sunt colectate conform unei metodologii europene comune, care asigură comparabilitatea și uniformitatea rezultatelor.

Prețurile medii ale terenurilor agricole reflectă valoarea unui hectar în perioada de referință (un an calendaristic) și sunt influențate de o serie de factori. Aceștia includ factori naționali, precum legislația în vigoare, factori regionali, precum clima și apropierea de rețele sau sisteme de irigații, și factori de productivitate localizați, precum calitatea solului, panta terenului sau sistemele de drenaj.