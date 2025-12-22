Odată cu această deschidere, rețeaua de autostradă funcțională pe A7 ajunge la un nivel considerabil. Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură arată că, din totalul de 319 kilometri ai Autostrăzii A7 dintre Ploiești și Pașcani, finanțați prin PNRR, șoferii vor putea circula pe 195 de kilometri, restul de 124 de kilometri urmând să fie finalizați în 2026.

„Din cei 319 kilometri ai Autostrăzii A7 dintre Ploiești (A3) și Pașcani finanțați prin PNRR, vom circula pe un total de 195 km, iar ceilalți 124 vor fi livrați de UMB în 2026. Efectul este major: șoferii scapă de mortalul DN2/E85 și pot merge complet pe autostradă, pe 241 kilometri, din nordul Capitalei (zona Petricani) până la ieșirea din Adjud în mai puțin de două ore: relaxați, în siguranță, legal. Mare atenție însă: nu sunt spații de servicii deschise între Buzău și Adjud!”

În paralel cu veștile bune, Asociația Pro Infrastructură atrage atenția asupra decalajelor importante înregistrate pe alte sectoare ale Autostrăzii A7, în special pe porțiunile dincolo de Adjud, spre Bacău și Pașcani.

„Cele trei contracte de pe A7 Focșani-Bacău au fost semnate în 15.12.2022, iar celelalte trei de pe Bacău-Pașcani s-au parafat în 15.02.2023. Ordinul de începere a fost emis în 29.03.2023 pe Focșani-Domnești, respectiv în primele zile din mai 2023 pe restul celor cinci loturi. Toate aceste tronsoane sunt pe execuție directă timp de 30 luni fiecare, fără perioadă de proiectare.”

Potrivit analizei API, termenele contractuale inițiale indicau finalizarea tronsonului Focșani–Domnești în septembrie 2025, iar a celorlalte cinci sectoare până la Pașcani în noiembrie 2025. În prezent, însă, stadiile de execuție diferă semnificativ de la un lot la altul.

„Întârzierile dincolo de Adjud sunt mari și foarte mari. Dacă până la Răcăciuni nu mai este mult de muncă, iar lotul 3 până la sud de Bacău se apropie de 70% stadiu fizic, progresul pe ultimele trei tronsoane dincolo de Bacău abia dacă trece momentan de 40%.”

Asociația mai subliniază că, deși Autostrada A7 ar fi trebuit să fie finalizată până la Focșani încă din acest an, diferențele de ritm au impus un calendar etapizat al inaugurărilor.

Conform estimărilor API, circulația ar urma să fie deschisă până la Răcăciuni în martie, până la Bacău în luna mai, iar un punct critic este reprezentat de zona Săbăoani (Roman Nord), unde termenul-limită este august, pentru a nu fi pierdute fonduri nerambursabile din PNRR. Finalizarea completă până la Pașcani este estimată abia pentru decembrie 2026.

Analiza mai arată că avansul înregistrat pe Autostrada A7 a fost obținut, la fel ca în 2024, prin redistribuirea resurselor de pe alte proiecte majore de infrastructură, precum Autostrada A3 Nădășelu–Poarta Sălajului, Drumul Expres Galați–Brăila sau unele segmente din Autostrada A0 Nord.

Mesaj de apreciere pentru muncitori și bilanțul anului

În final, reprezentanții Asociației Pro Infrastructură transmit un mesaj de apreciere echipelor din teren și fac bilanțul rețelei rutiere la final de an.