Ilie Bolojan a discutat astăzi la Antena3 și despre tema absorbției Forței Drepte în cadrul Partidului Național Liberal, explicând motivele politice și administrative pentru care această integrare este relevantă. El a punctat că obiectivul principal este ca membrii PNL să aibă cadrul necesar pentru a-și desfășura activitatea eficient în funcțiile pe care le dețin.

„Sunt două aspecte: să creăm condiții politice ca oamenii noștri în funcții să performeze și câștigarea alegerilor de la PMB obligă PNL să le creeze condiții: să aibă autoritate asupra organizației din București și să aibă un grup de consilieri extins pe care să se bazeze”, a spus el.

Ilie Bolojan a explicat că responsabilitățile legate de consolidarea autorității și funcționarea organizației rămân în sarcina PNL, în timp ce atribuțiile administrative ale primarului general sunt în mâinile lui Nicușor Ciucu. El a menționat că, având în vedere fragmentarea Consiliului Municipal București în mai multe partide, este necesară colaborarea cu trei-patru formațiuni pentru a asigura o masă critică de voturi.

„Acestea țin de PNL. În rest, ține de domnul Ciucu, pentru că, așa cum știți, CMB este pulverizat, cu multe partide, și este nevoie de 3-4 partide pentru a face o masă critică, deoarece deciziile din perioada următoare din București nu sunt foarte comode, iar fenomenul de asumare va semăna cu cel de la guvern: la lucruri bune va fi toată lumea în față, la lucrurile care nu sună bine nu va fi entuziasm”, a mai explicat premierul.

Bolojan a adăugat că aceste partide au oferit sprijin PNL în campania electorală recent încheiată, ceea ce creează o legătură mai puternică cu grupurile respective de consilieri, comparativ cu partidele cu care PNL a concurat anterior.

„O colaborare cu grupurile politice care au astăzi consilieri, în afară de cei de tip instituțional, înseamnă o apropiere sau o fuziune cu Forța Dreptei, o alianță cu cei de la REPER, pentru că aceste partide ne-au susținut în campania electorală recent încheiată, deci există o apropiere mai mare de aceste grupuri de consilieri, spre deosebire de cei cu care a fost în competiție”, a spus Ilie Bolojan.

În cadrul aceleiași declarații, Ilie Bolojan a clarificat și aspectele legate de protocoalele de colaborare dintre partidele din coaliție. El a negat zvonurile privind modificarea acordurilor și a evidențiat necesitatea respectării înțelegerilor existente.

De asemenea, Bolojan a explicat că există două modalități pentru cineva care dorește să aducă schimbări: fie prin declarații publice, cu riscul ca ceilalți să nu accepte, fie prin consultarea partenerilor și prezentarea propunerii ca un acord de coaliție.

„E un fake care s-a propagat tot din zona aceasta de discuții care nu se mai termină. Nu am discutat să schimbăm protocolul. Ce trebuie să facem noi toți este să respectăm înțelegerile, unii pe alții și protocolul. Dacă facem asta, lucrurile vor fi bune. În mod cert, această decizie a PSD a fost o încălcare a protocolului. Este realitatea. Ce trebuie să facem noi este să respectă. Dacă cineva, ipotetic, vrea să-l îmbunătățească, are două posibilități – să facă declarații publice, cu riscul ca ceilalți să nu accepte, pentru că bunul-simț și normalitatea ar fi fost să se discute în interior. A doua variantă este să vrei, în realitate, să-l modifici, pentru că la prima nu modifici nimic: să-ți chemi partenerii, să le prezinți ideile și, atunci când cădeți de acord, să le prezinți ca pe o propunere a coaliției. Reducerea, de exemplu, cu 10% a numărului de parlamentari, convenită în coaliție, mi se pare de bun-simț să fie prezentată ca propunere de coaliție, pentru că ceilalți simt că sunt puși la colț”, spune premierul.

Ilie Bolojan a explicat că, pe parcursul carierei sale în administrație, a urmărit mereu să obțină rezultate concrete și nu să facă zgomot fără efect. El a subliniat că abordarea sa pragmatică a contribuit la buna funcționare a echipelor pe care le coordonează, menționând că, de multe ori, gesturile spectaculoase sau ostentative nu duc la progres real.