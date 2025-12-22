Într-o postare pe Facebook, Claudiu Năsui a argumentat că la începutul guvernării, atunci când puterea politică și poziția financiară erau la maxim, guvernul putea să taie privilegii și subvenții care afectau bugetul, însă nu a făcut acest lucru.

Conform deputatului, guvernul Bolojan a optat pentru calea ușoară, majorând taxele și promițând ulterior că va reduce cheltuielile de la grupurile de interese, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Năsui susține că fereastra de oportunitate pentru reducerea cheltuielilor a trecut, iar presiunea financiară asupra statului a scăzut, astfel încât guvernul nu mai are motive reale să taie privilegii. Totodată, puterea politică a guvernului s-a erodat, ceea ce face improbabilă acceptarea unor astfel de măsuri de către cei care beneficiază de privilegii și subvenții.

„Domnul Ionuț Dumitru, consilier economic al domnului Bolojan, s-a plâns că „reformele s-au blocat în zona în care sunt afectate interesele partidelor”. Ne-am gândi că de asta ar fi trebuit să-și dea seama înainte să crească taxele. La începutul guvernării, guvernul Bolojan ar fi putut tăia de la grupuri de interese. Cuțitul era la os financiar și puterea politică a guvernului era la maxim. N-a făcut-o. A preferat să meargă pe calea ușoară a creșterii taxelor. A zis că va tăia apoi și de la grupurile de interese. Evident că nu s-a mai întâmplat. A fost o fereastră de oportunitate atunci în care s-ar fi putut tăia cheltuieli de la ei. Acum a trecut. Presiunea financiară pe stat a scăzut. Nu mai e nevoie să taie nimeni nimic. Chiar și să vrea guvernul Bolojan, puterea sa politică s-a erodat mult față de momentul în care a preluat guvernarea”, a scris Năsui pe Facebook.

Deputatul USR a afirmat că cel mai mare prejudiciu produs de guvernul Bolojan a fost alegerea creșterii taxelor în locul reducerii cheltuielilor, ceea ce a lovit direct în cetățenii deja afectați. Creșterile de TVA și accize au dus la majorarea prețurilor și scăderea puterii de cumpărare, accelerând procesul de sărăcire al populației.

Năsui a precizat că, indiferent dacă motivul a fost lipsa de viziune sau lipsa de voință, consecința este că guvernul Bolojan nu poate acum să se plângă că partidele politice blochează reformele. Deputatul subliniază că responsabilitatea pentru această situație revine în întregime guvernului Bolojan și nu PSD, iar încercarea de a transfera vina este nejustificată. Guvernul a promis reforme în campanie, dar în loc să le implementeze, a acționat contrar interesului public, consolidând statu-quo-ul favorabil grupurilor de interese și privilegiilor existente.

„De ce ar mai accepta cineva acum tăierea de privilegii? Cel mai mare rău pe care l-a făcut guvernul Bolojan a fost să crească taxele când trebuia și putea să scadă cheltuielile. A ratat o oportunitate și a lovit fix în cei care erau și așa suficient de chinuiți. Creșterile de TVA și accize au crescut prețurile și au scăzut puterea de cumpărare. Pe scurt, au accelerat sărăcirea românilor. Dacă a fost lipsă de viziune sau lipsă de voință, nu vom ști niciodată. Dar ce e cert este că nu poți să vii acum să te vaiți că partidele nu vor reforme, când tu ești cel care a susținut creșterile de taxe care ne-au adus în punctul acesta perfect predictibil. Nu poți să te vaiți că lupul mănâncă oi, când tu l-ai primit în stână. E normal ca cei care au privilegii, subvenții, scheme, contracte cu statul, să nu vrea să le piardă. Nimeni nu vrea să-și piardă vreodată vreun privilegiu. Ce nu e normal e că guvernul Bolojan, care a promis în campanie reforme, nu doar că nu le-a făcut când a avut oportunitatea să o facă, dar a făcut fix invers. Iar pentru asta nu e PSD de vină. De vină este chiar guvernul Bolojan”, a conchis Năsui.

Postarea poate fi vizualizată aici.