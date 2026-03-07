Din cuprinsul articolului MAI emite ordin pentru redimensionarea schemelor de personal ale Instituțiilor Prefectului

În acest context, a fost emis Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/496/06.03.2026, privind redimensionarea schemelor de personal ale Instituțiilor Prefectului, în conformitate cu prevederile art. XLV alin. (2) din OUG nr. 7/2026, care stipulează că, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, ministerul coordonator trebuie să stabilească prin ordin numărul maxim de posturi alocate fiecărei instituții a prefectului.

La stabilirea noilor scheme, au fost luate în considerare criterii obiective, precum: numărul actelor administrative emise sau adoptate de autoritățile locale supuse verificării de către prefect, numărul unităților administrativ-teritoriale din fiecare județ, dosarele aflate pe rol în instanțele de judecată în care Instituția Prefectului este parte, populația județului, nivelul de dezvoltare al acestuia în raport cu activitățile desfășurate, dificultățile specifice fiecărui areal geografic, precum și volumul activităților legate de legislația proprietății.

În consecință, schemele actuale de personal ale Instituțiilor Prefectului se prezintă astfel:

Instituția Prefectului județul Număr posturi Covasna 33 Giurgiu 33 Ilfov 33 Bistrița-Năsăud 34 Călărași 34 Mehedinți 34 Sălaj 34 Tulcea 34 Bihor 35 Botoșani 35 Brăila 35 Buzău 35 Caraș-Severin 35 Dâmbovița 35 Hunedoara 35 Harghita 35 Ialomița 35 Mureș 35 Neamț 35 Satu Mare 35 Sibiu 35 Teleorman 35 Vaslui 35 Vâlcea 35 Vrancea 35 Alba 36 Arad 36 Brașov 36 Gorj 36 Maramureș 36 Argeș 37 Bacău 37 Dolj 37 Galați 37 Olt 37 Prahova 37 Suceava 37 Cluj 39 Constanța 39 Iași 39 Timiș 39 Municipiul București 45

Ministerul Afacerilor Interne – prin subsecretarul de stat coordonator – va coopera în continuare cu prefecții și subprefecții pe bază de dialog și sprijin instituțional pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 7/2026 și o tranziție funcțională în fiecare Instituție a Prefectului.