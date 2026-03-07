Din cuprinsul articolului

MAI emite ordin pentru redimensionarea schemelor de personal ale Instituțiilor Prefectului

În acest context, a fost emis Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. II/496/06.03.2026, privind redimensionarea schemelor de personal ale Instituțiilor Prefectului, în conformitate cu prevederile art. XLV alin. (2) din OUG nr. 7/2026, care stipulează că, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, ministerul coordonator trebuie să stabilească prin ordin numărul maxim de posturi alocate fiecărei instituții a prefectului.

La stabilirea noilor scheme, au fost luate în considerare criterii obiective, precum: numărul actelor administrative emise sau adoptate de autoritățile locale supuse verificării de către prefect, numărul unităților administrativ-teritoriale din fiecare județ, dosarele aflate pe rol în instanțele de judecată în care Instituția Prefectului este parte, populația județului, nivelul de dezvoltare al acestuia în raport cu activitățile desfășurate, dificultățile specifice fiecărui areal geografic, precum și volumul activităților legate de legislația proprietății.

În consecință, schemele actuale de personal ale Instituțiilor Prefectului se prezintă astfel:

Instituția Prefectului 

județul

 Număr posturi
Covasna 33
Giurgiu 33
Ilfov 33
Bistrița-Năsăud 34
Călărași 34
Mehedinți 34
Sălaj 34
Tulcea 34
Bihor 35
Botoșani 35
Brăila 35
Buzău 35
Caraș-Severin 35
Dâmbovița 35
Hunedoara 35
Harghita 35
Ialomița 35
Mureș 35
Neamț 35
Satu Mare 35
Sibiu 35
Teleorman 35
Vaslui 35
Vâlcea 35
Vrancea 35
Alba 36
Arad 36
Brașov 36
Gorj 36
Maramureș 36
Argeș 37
Bacău 37
Dolj 37
Galați 37
Olt 37
Prahova 37
Suceava 37
Cluj 39
Constanța 39
Iași 39
Timiș 39
Municipiul București 45

Ministerul Afacerilor Interne – prin subsecretarul de stat coordonator – va coopera în continuare cu prefecții și subprefecții pe bază de dialog și sprijin instituțional pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 7/2026 și o tranziție funcțională în fiecare Instituție a Prefectului.