Distrigaz a informat că sâmbătă, după verificarea rețelei de distribuție de către echipele companiei, a început reluarea etapizată a alimentării cu gaze naturale pentru clienții din zona Calea Rahovei care îndeplinesc condițiile tehnice și de siguranță.

Conform Biroului de Presă al companiei, echipele Distrigaz Sud au ajuns la toți cei 451 de clienți programați pentru restabilirea gazului. Din aceștia, alimentarea a fost reluată pentru 174 de clienți, în timp ce pentru 225 de clienți gazul a rămas întrerupt din cauza pierderilor detectate pe instalațiile individuale sau comune. În plus, 52 de clienți nu au fost prezenți acasă, motiv pentru care nu li s-a putut restabili serviciul.

Clienţilor pentru care nu s-a reuşit reluarea alimentării cu gaze naturale, din motivele mai sus amintite, Distrigaz Sud le recomandă următoarele:

• Dacă la instalaţia de utilizare individuală sau comună au fost detectate pierderi de gaze, clienţii trebuie să contacteze un operator economic autorizat de A.N.R.E. pentru a remedia neconformităţile şi a realiza revizia instalaţiei de utilizare, pentru ca reluarea alimentării cu gaze naturale să se facă în condiţii de siguranţă;

• În situaţia în care clienţii nu au fost acasă, pentru ca alimentarea cu gaze naturale să poată fi reluată, aceştia trebuie să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze al Distrigaz Sud Reţele, care este disponibil non-stop la numerele de telefon 021 9281, 031 9031, 0800 877 778, iar echipele deja prezente în teren vor trata cu prioritate toate solicitările. Programul de reluare a alimentării cu gaze naturale continuă duminică, 26 octombrie, în intervalul 10:00 – 20:00. Astfel, alimentarea cu gaze naturale se va relua pentru clienţii care îndeplinesc condiţiile tehnice şi de siguranţă, aflaţi în imobilele din:

• Strada Dunavăţ nr. 14, bl. 61A, scara B şi nr. 16, bl. 60A.

• Strada Malcoci nr. 2B; nr. 21, bl. 40, scările 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, şi 8; nr. 24, bl. 39, scările 1, 2, 3, 4, 5 şi 6; nr. 26, bl. 38, scările A, B, C, D, E şi F.

• Strada Pecineaga nr. 65 şi nr. 69;

• Strada Pricopani nr. 1, bl. 33; nr. 2; bl. 11, scările A şi B; nr. 3, bl. 13, scările A şi B; nr. 4, bl. 12, scările A şi B; nr. 5, bl. 14, scările A şi B; nr. 6, bl. 16, sc. B; nr. 6A, bl. 17, scările A şi B; nr. 7, bl. 7, scările 1 şi 2; nr. 10, bl. 19, scările 1 şi 2; nr. 12, bl. 20, scările A şi B, nr. 16; nr. 18, bl. 34; nr. 20, bl. 35 şi nr. 22, bl. 26.

• Strada Sălaj nr. 1, scările A şi B; nr. 3; nr. 3A; nr. 5, bl. Z10, scările A şi B; nr. 7, bl. Z5, scările A şi B; nr. 8, bl. 41, scările A, B, C şi D; nr. 9, bl. Z4, scările A şi B; nr. 10, bl. 37, scările A, B şi C; nr. 11, bl. 62, scara A; nr. 11, bl. 62B, scara 2; nr. 13. Sc. 62A, scara 1; nr. 17; nr. 19; nr. 138, bl. 48, scările 1, 2, 3, 4, 5 şi 6; nr. 140, bl. 47, scările A, B, C, D şi E;

• Strada Vicina nr. 25A; nr. 25C; nr. 27; 27A, nr. 29; nr. 33, bl. 6, scările A şi B. „Avem rugămintea ca, în intervalul orar 10:00 – 20:00, clienţii de la imobilele mai sus-amintite să asigure accesul reprezentanţilor Distrigaz Sud Reţele în vederea reluării alimentării cu gaze naturale în condiţii de siguranţă. Menţionăm că, în cazul clienţilor Asociaţii de Proprietari, membrii acestora trebuie să asigure accesul în fiecare locaţie/apartament”, precizează compania.

Pentru imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 şi 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 şi 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor abilitate.

În acest context, prefectul Capitalei a fost întrebat sâmbătă seară, la Digi24, care sunt soluțiile în această situație, având în vedere răcirea vremii și faptul că locuitorii vor porni sistemele de încălzire, iar situația pare destul de complicată.

„Cu siguranţă sunt probleme şi în multe alte locuri. Acum, evident, nu trebuie să facem o isterie în masă din chestia asta, nu trebuie să ne panicăm, că nu rezolvăm nimic, dar cu siguranţă trebuie să stăm aşezaţi la masă şi să analizăm toate procedurile lor şi ce se poate face mai bine. Deci nu pot să vă zic concret în momentul ăsta ce se poate face, dar o să vorbesc cu ei (n. red. cu reprezentanţii Distrigaz) să vedem ce se poate face.

Prefectul Capitalei a precizat că, în opinia sa, este necesară efectuarea de verificări „atât la nivel individual, cât și de-a lungul traseului de gaze până la furnizorii finali”.

„Adică toată lumea trebuie verificată, dar în acelaşi timp toată lumea trebuie să fie atentă. Toţi trebuie să ne facem treaba. Şi autorităţile, şi cetăţenii, şi companiile.. De axenplu, cetăţenii trebuie să se asigure că au revizia făcută la gaze, cea obligatorie, aceea la doi ani. La fel, Distrigaz trebuie să se asigure că verifică toate ţevile acelea de gaze, că nu ne trezim că unele sunt ruginite şi au scăpări sau că unele sunt prin acelaşi traseu cu altele.. ” a avertizat prefectul Capitalei.

Nistor a menționat că ne putem aștepta „probabil” la cifre asemănătoare și pentru ceilalți consumatori de gaze naturale, făcând referire la situația recentă raportată de Distrigaz privind scurgerile de gaze din blocurile de pe Calea Rahovei.

„Acum putem preveni asta, cetăţenii pot preveni asta chemând o firmă să le facă revizie dacă nu a fost făcută, chiar să le facă verificări preventive. Distrigaz la fel, din punctul meu de vedere, trebuie să fie un pic mai atent şi să încerce inclusiv să prevină eventuale scurgeri dacă ar şti că în anumite zone ţevile poate nu mai sunt la calitatea dorită şi poate ar avea probleme”, a precizat Andrei Nistor.

Referitor la stadiul anchetei privind explozia din 17 octombrie de pe Calea Rahovei, prefectul a declarat că, pentru moment, nu deține informații suplimentare și este puțin probabil să primească detalii până la finalizarea anchetei.