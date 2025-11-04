Echipele Distrigaz Sud Reţele încep să facă săpături pentru a repara conducta de gaz și a relua alimentarea pentru trei scări de bloc de pe Strada Vicina, Sector 5, București, unde a avut loc explozia din 17 octombrie, soldată cu trei morți și 15 răniți. Gazul va fi repornit doar după ce firme autorizate vor verifica instalațiile din apartamente și vor confirma că sunt sigure. Pentru restul blocurilor afectate, alimentarea cu gaz va rămâne oprită.

Autoritățile au permis lucrările conform aprobării nr. 20/29.10.2025. Începând cu 4 noiembrie, echipele Distrigaz Sud Rețele vor începe săparea și reparațiile pentru blocul nr. 33, scările 1, 2 și 3, de pe strada Vicina nr. 3.

După terminarea lucrărilor, firmele autorizate vor verifica instalațiile din apartamente. Dacă totul este în regulă, gazul va fi repornit pentru acești locatari. Echipele Distrigaz Sud Rețele vor fi la fața locului pe toată durata lucrărilor pentru siguranță și comunicare cu autoritățile.

Pentru locatarii din blocul nr. 32, scările 1 și 2, strada Vicina, blocul nr. 30A, Calea Rahovei nr. 317, și blocul nr. 30, scările 1 și 2, Calea Rahovei nr. 319, gazul va rămâne oprit.

Explozia de pe 17 octombrie a dus la moartea a trei persoane și rănirea a 15. Distrigaz Sud Rețele a oprit gazul pentru 1.086 de apartamente.

Angajatul Distrigaz și doi angajați ai unei firme private, care au intervenit înainte de explozia de pe Rahova, vor să iasă din arest. Ei cer instanței să înlocuiască arestul preventiv cu o măsură mai blândă, cum ar fi arestul la domiciliu sau controlul judiciar. Cei trei fuseseră reținuți 24 de ore săptămâna trecută, apoi eliberați și ulterior arestați preventiv.

Procurorii spun că aceștia nu și-au făcut treaba cum trebuie atunci când locatarii au simțit miros puternic de gaz. Neglijența lor ar fi contribuit la moartea a trei femei. Ancheta arată că nu au luat măsuri pentru siguranța zonei și nici nu și-au anunțat superiorii la timp.

Tot în acest dosar, atât firma privată, cât și Distrigaz sunt oficial sub acuzare. Procurorii au făcut opt percheziții acasă și la firme pentru a aduna documente și probe.

Ancheta continuă, iar autoritățile așteaptă raportul tehnic al INSEMEX, care va stabili exact cauza exploziei.