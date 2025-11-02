ETS2 este viitoarea schemă de comercializare a certificatelor de emisii la nivelul Uniunii Europene. Ea impune operatorilor economici care vând gaze naturale și carburanți obligația de a cumpăra certificate pentru emisiile de dioxid de carbon rezultate din utilizarea acestor combustibili.

Ulterior, costurile acestor certificate sunt transferate către consumatorii finali — în facturile de gaze și în prețurile de la pompă.

Potrivit estimărilor realizate la cotațiile actuale ale carbonului, de aproximativ 75 de euro pe tonă, o gospodărie din România ar fi plătit în plus aproximativ 70 de lei pe lună pentru încălzire și 40–55 de lei pentru utilizarea autoturismului personal.

Conform prevederilor europene, sistemul ETS2 ar fi trebuit să intre în vigoare în 2027, iar în România aplicarea taxei urma să înceapă din 2028.

Articolul 43, alineatul (5) din noua Hotărâre de Guvern stabilea obligația entităților reglementate — adică furnizorii de gaze și carburanți — de a restitui anual certificatele de emisii, începând cu 1 ianuarie 2028, până cel târziu la 31 mai a fiecărui an.

„Începând cu data de 1 ianuarie 2028, entitatea reglementată are obligația de a restitui, până cel târziu la data de 31 mai a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră corespunzătoare cantității de combustibili eliberați pentru consum în anul anterior verificate”, potrivit dispozițiilor alin. (3).

Totuși, alineatul (7) din același articol introduce o excepție clară:

„Prin excepție de la prevederile alin. (5), termenul-limită pentru restituirea inițială a certificatelor se amână până la data de 31 mai 2031.”

Această formulare amână efectiv aplicarea costurilor de carbon către consumatorii români până în vara anului 2031.

În practică, înseamnă că până în 2031 facturile la gaze și prețurile la carburanți nu vor include costurile aferente certificatelor de emisii. Operatorii economici vor începe să achiziționeze aceste certificate doar după termenul menționat, iar impactul financiar asupra gospodăriilor va fi resimțit abia din acel moment.

Măsura oferă o perioadă de tranziție mai lungă pentru populație, dar și pentru industrie, care va putea adapta treptat sistemele de raportare și achiziție de certificate.

Amânarea termenelor prevăzute de regulamentul ETS2 ridică semne de întrebare privind compatibilitatea cu legislația europeană. Bruxelles-ul urmează să analizeze modul în care România justifică această derogare și dacă aceasta poate fi menținută fără consecințe.

Pentru moment, însă, actul normativ este deja publicat în Monitorul Oficial, iar Guvernul a stabilit clar: taxa de carbon pentru gaze și carburanți nu va fi aplicată în România înainte de 2031.