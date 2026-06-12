Schimbare importantă la nivelul UE: mecanism special pentru a evita explozia prețurilor la energie

Uniunea Europeană face un nou pas pentru limitarea impactului pe care viitoarele costuri ale emisiilor de carbon îl pot avea asupra populației. Înainte de intrarea în vigoare, în 2028, a noilor reguli care vizează clădirile și transportul rutier, Consiliul UE și Parlamentul European au ajuns la un acord pentru consolidarea mecanismului destinat stabilizării prețurilor.

Noile costuri asociate emisiilor de carbon vor fi aplicate transportului rutier și sectorului clădirilor, existând temeri că acestea ar putea contribui la scumpirea energiei pentru consumatori. Pentru a reduce riscul unor creșteri bruște, instituțiile europene au decis întărirea unui instrument financiar menit să atenueze fluctuațiile de pe piață.

Acordul convenit miercuri seara introduce măsuri suplimentare de protecție, prin posibilitatea emiterii unor permise de urgență atunci când prețul certificatelor de carbon depășește un anumit nivel.

Mecanismul, cunoscut sub denumirea de „rezervă de stabilitate a pieței”, urmărește atât protejarea gospodăriilor de eventuale șocuri ale prețurilor la energie, cât și susținerea investițiilor în infrastructură verde.

Prin extinderea pieței europene a carbonului, furnizorii de combustibili vor fi obligați să cumpere certificate pentru emisiile de dioxid de carbon generate de produsele comercializate. Sistemul poartă denumirea de ETS2 și reprezintă o extindere a actualului mecanism de comercializare a certificatelor de emisii.

În situațiile în care cererea de combustibili crește, valoarea certificatelor poate urca semnificativ. Un astfel de scenariu ar putea duce la majorarea costurilor pentru gaze, păcură și carburanți, efectele fiind resimțite direct de consumatori.

Danuše Nerudová, eurodeputat din Republica Cehă și responsabilă de dosarul legislativ în Parlamentul European, a afirmat că noul acord urmărește consolidarea stabilității prețurilor și protejarea cetățenilor vulnerabili.

Ea a precizat, de asemenea, că executivul european va analiza eficiența instrumentului financiar înainte de debutul aplicării sale, programat pentru anul 2028.

„Acordul extinde, de asemenea, discuția privind măsurile de control al prețurilor și angajează Comisia să evalueze până în octombrie 2027 aplicarea ETS2 la clădiri, transportul rutier și caracterul adecvat al măsurilor actuale pentru protejarea gospodăriilor vulnerabile”, a declarat Nerudová.

Implementarea ETS2 continuă să genereze dezbateri între statele membre. Slovacia și Republica Cehă au solicitat, la începutul acestui an, amânarea introducerii noii taxe pe carbon până cel puțin în 2030, argumentând că efectele sociale ar putea fi semnificative.

În schimb, Suedia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Luxemburg au transmis un document comun prin care și-au exprimat opoziția față de orice întârziere sau modificare a sistemului.

Anterior, 19 state membre au cerut Comisiei Europene să asigure o implementare cât mai lină a ETS2, invocând preocupări legate de impactul social al noilor reguli. Aceste solicitări au determinat executivul european să propună modificări punctuale ale rezervei de stabilitate a pieței.

Pentru limitarea efectelor asupra gospodăriilor și companiilor, Uniunea Europeană va putea utiliza o rezervă suplimentară de certificate. Dacă prețul carbonului depășește pragul de 45 de euro pe tonă, pe piață vor putea fi introduse până la 80 de milioane de permise de urgență anual, de patru ori mai multe decât limita prevăzută inițial.

Un studiu publicat de ScienceDirect în 2026 arată că aplicarea ETS2 este de așteptat să influențeze prețurile de consum din toate statele Uniunii Europene. Potrivit cercetării, la un preț al carbonului de 57,5 euro pentru o tonă metrică de dioxid de carbon, costul vieții ar crește în medie cu 1,18% în lipsa măsurilor de eficiență energetică și cu 1,04% în scenariul unor investiții importante pentru reducerea consumului energetic.

Autorii studiului estimează că efectele vor varia între state. Țările din Europa Centrală și de Est ar putea înregistra majorări mai accentuate ale prețurilor, în timp ce statele nordice și vest-europene ar beneficia de o protecție mai mare datorită eficienței energetice superioare și utilizării mai extinse a soluțiilor electrificate pentru încălzire și transport.

Noile modificări aduse mecanismului de stabilitate prevăd eliberarea mai rapidă a certificatelor atunci când numărul celor aflate în circulație scade sub anumite praguri. Scopul este evitarea fluctuațiilor bruște ale ofertei și transmiterea unui semnal de preț mai stabil către piață.

Creșterea numărului de permise disponibile ar urma să majoreze oferta și să contribuie la reducerea prețului certificatelor de carbon, cu efecte asupra costurilor energiei.

Rezerva de stabilitate a pieței a fost creată de Comisia Europeană în 2015, după ce un surplus considerabil de certificate a redus eficiența sistemului de taxare a emisiilor. Mecanismul funcționează ca un rezervor pentru certificatele excedentare, utilizat atunci când există riscul apariției unei supraoferte pe piață.

Ulterior, Uniunea Europeană a decis să adapteze acest model și pentru ETS2, prin constituirea unei rezerve separate care să contribuie la stabilizarea costurilor asociate emisiilor provenite din încălzirea clădirilor și utilizarea combustibililor.

Maria Panayiotou, ministrul cipriot al agriculturii, dezvoltării rurale și mediului, vorbind în numele președinției cipriote a Consiliului UE, a declarat că acordul va contribui la creșterea încrederii și va oferi „previzibilitate” gospodăriilor, companiilor și statelor membre.

„Ajustările convenite vor îmbunătăți lichiditatea pieței, vor reduce volatilitatea prețurilor și vor consolida capacitatea sistemului de a răspunde la creșteri nejustificate de prețuri”, a explicat aceasta.

Mai trebuie menționat faptul că acordul politic trebuie să primească acum aprobarea formală a Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.