În 2024, taxele și contribuțiile sociale reprezintă 40,4% din PIB-ul Uniunii Europene, puțin mai mult decât în 2023, când erau 39,9%. Totuși, Irlanda și România au cele mai mici procente, 22,4% și, respectiv, 28,8%.

Diferențele între țările UE sunt mari: cele mai mari taxe și contribuții sunt în Danemarca (45,8%), Franța (45,3%) și Belgia (45,1%). Cele mai mici se găsesc în Irlanda (22,4%), România (28,8%) și Malta (29,3%).

Față de 2023, în 2024 taxele și contribuțiile sociale au crescut în 22 de țări, inclusiv în România. Cele mai mari creșteri au fost în Malta (de la 26,7% la 29,3%), Letonia (de la 33% la 35,5%) și Slovenia (de la 36,8% la 38,8%).

În România, aceste taxe și contribuții au crescut de la 27,5% în 2023 la 28,8% în 2024.

În 2024, față de 2023, veniturile din taxe au crescut în toate țările UE, cu excepția Finlandei. Cele mai mari creșteri au fost în Malta (21%) și în România (16%).

Când ne uităm la tipurile de taxe, România a încasat din taxele pe venituri doar 6% din PIB, cel mai mic procent din UE. Totodată, România, Estonia, Slovacia și Suedia nu încasează aproape deloc taxe pe capital, potrivit Eurostat.

În România, mai mult de jumătate din prețul benzinei merge la stat sub formă de taxe și accize – aproximativ 54% din fiecare plin. În Ungaria și Bulgaria, statul ia mai puțin: 49%, respectiv 47%.

Prețul mediu al benzinei EuroSuper 95 în România este de circa 1,4 euro pe litru, printre cele mai mici din UE. Cele mai mari prețuri sunt în Țările de Jos și Danemarca, câte 1,9 euro pe litru, iar în Bulgaria e doar 1,1 euro pe litru. Din prețul benzinei, statul încasează aproximativ 0,8 euro pe litru în România, peste 0,7 euro în Ungaria și peste 0,5 euro în Bulgaria. În Țările de Jos, Danemarca și Italia, statul ia peste 1,1 euro pe litru.

În 2025, Guvernul Bolojan a majorat TVA la 21% și accizele la combustibil cu 10%, pentru a reduce deficitul bugetar. Această creștere se vede și în inflație. Inflația a rămas aproape 10% în septembrie, după ce în august crescuse semnificativ. Cele mai mari creșteri de preț se înregistrează la electricitate. Prețul energiei electrice pentru români este cel mai mare din UE, din cauza taxelor mari incluse în factură. Statul caută soluții să scadă facturile, iar problema a ajuns până la Bruxelles – comisarul european pentru energie a venit la București pentru a ajuta. Prețul ridicat al energiei va fi discutat luna viitoare, chiar și într-o ședință a CSAT.

În România, din 1 august 2025, TVA a crescut de la 19% la 21%, iar accizele pentru benzină Euro Super 95 și motorină au fost majorate. În Franța, acciza la păcură a fost redusă tot din august 2025. Slovenia a crescut accizele la benzină, motorină și păcură de la 26 august 2025.

Prețurile la benzină, motorină și GPL rămân aproape la fel, în timp ce păcura de încălzire se scumpește puțin odată cu venirea sezonului rece. Mai multe modificări au avut loc la începutul anului 2025:

Austria și Franța au încetat să raporteze datele despre păcură.

Germania a majorat alte taxe indirecte.

Danemarca, Ungaria, Luxemburg și România au crescut accizele.

Portugalia a scăzut alte taxe pentru toate tipurile de combustibil, dar a crescut accizele la benzină și motorină.

Suedia a redus acciza la benzină, dar a majorat taxele pentru celelalte combustibili.

Slovacia a crescut TVA-ul de la 20% la 23%.

Austria și Letonia au majorat alte taxe indirecte.

Franța a crescut accizele la benzină și motorină.

Polonia a majorat accizele și partea “fosilă” din prețul benzinei și motorinei.

În alte momente din 2025: