Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut vineri, la Palatul Victoria, o întrevedere cu ministrul de stat pentru Europa din cadrul Ministerului Federal al Afacerilor Externe al Germaniei, Gunther Krichbaum, aflat în vizită oficială la Bucureşti.

Discuţiile au vizat consolidarea parteneriatului strategic dintre România şi Germania, cooperarea bilaterală în domeniul apărării şi al economiei, precum şi susţinerea Republicii Moldova pe drumul său european.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, oficialul german a transmis că Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est al NATO, participarea cu trupe militare în România şi extinderea colaborării bilaterale în domeniul capabilităţilor de apărare.

Gunther Krichbaum a apreciat contribuţia României la securitatea regională şi a reafirmat angajamentul ferm al Berlinului pentru stabilitatea Europei de Est.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că Germania rămâne principalul partener comercial al României şi a subliniat că parteneriatul economic dintre cele două ţări poate fi extins în perioada următoare, în special în sectoarele legate de securitate, industrie de apărare şi tehnologie. El a menţionat că România are oportunitatea de a accesa aproximativ 16,68 miliarde de euro prin Programul european Security Action for Europe (SAFE), dedicat dezvoltării capacităţilor militare şi tehnologice.

Şeful Executivului a explicat că, până la finalul lunii noiembrie, Guvernul va definitiva lista proiectelor care vor fi finanţate prin acest program de împrumuturi, precizând că beneficiile României vor consta în dotarea armatei cu echipamente moderne, dezvoltarea industriei naţionale de apărare şi stimularea transferului de tehnologii către economia românească.

În cadrul întrevederii, prim-ministrul a reiterat importanţa consolidării angajamentului european în materie de securitate şi apărare, arătând că România susţine o abordare comună la nivelul Uniunii Europene, bazată pe solidaritate şi investiţii coordonate în infrastructura militară şi tehnologică.

De asemenea, premierul a mulţumit oamenilor de afaceri germani pentru încrederea şi investiţiile lor în economia românească, subliniind că acestea contribuie la crearea de locuri de muncă şi la susţinerea exporturilor naţionale.

Un alt subiect important abordat a fost sprijinul constant al României pentru Republica Moldova. Bolojan a transmis că ţara noastră va continua să susţină cu fermitate parcursul european al Chişinăului şi deschiderea negocierilor de aderare cât mai curând posibil.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au mai participat ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, şi secretarul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Dragoş Hotea.