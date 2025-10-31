Numeroși proprietari de locuințe ignoră faptul că serviciile unui grădinar calificat pot fi deduse fiscal, iar valoarea acestor deduceri poate fi semnificativă.

În Germania, autoritățile fiscale pot considera ca deductibile până la 5200 de euro anual cheltuielile pentru „servicii casnice sau lucrări meșteșugărești” realizate în jurul locuinței proprii.

„Foarte mulți clienți nu știu că pot deduce din impozit lucrările făcute de un specialist”, spun reprezentanții firmei Theilmeier Garten- und Landschaftsbau.

Statul recunoaște două tipuri de cheltuieli pentru deducere. Acestea sunt serviciile casnice, activități precum tunsul gazonului, tăierea gardului viu sau întreținerea grădinii. Se pot deduce 20% din costuri, până la 4000 € pe an.

De asemenea, este vorba și despre lucrări meșteșugărești, iar aici intră montarea gardurilor, amenajarea iazurilor, refacerea teraselor sau instalarea irigațiilor. Se pot deduce 20% din costuri, până la 1200 € anual.

Este esențial ca factura să detalieze separat manopera și materialele folosite; fără această separare, autoritățile fiscale nu vor recunoaște deducerea.

Condiții pentru deducerea lucrărilor de grădină:

Proprietarul trebuie să locuiască în locuința respectivă sau să dețină o casă de vacanță eligibilă.

Nu sunt acceptate lucrările la construcții noi.

Plata trebuie făcută prin transfer bancar, nu cash.

Se pot deduce și cheltuielile cu deplasarea, echipamentele și eliminarea deșeurilor verzi.

În schimb, statul nu permite deducerea cheltuielilor pentru materiale precum pământ, flori, plante sau semințe, iar activitatea realizată personal nu este considerată eligibilă pentru deducere.

Apelând la serviciile unui grădinar profesionist, proprietarii nu obțin doar o grădină îngrijită, ci pot și să-și reducă semnificativ impozitul.

Specialiștii în taxe sfătuiesc să se păstreze toate facturile și să fie incluse în declarația anuală de venit, pentru a recupera până la 20% din cheltuielile de întreținere a grădinii.

Un articol publicat de Ruhr24 subliniază că un grădinar profesionist nu doar economisește timp și efort, ci poate oferi și soluții esențiale în sezonul rece pentru probleme precum mucegaiul, buruienile sau compostul.