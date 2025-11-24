Programul se numește Riesterrente și a fost creat pentru a ajuta persoanele active să își construiască o pensie mai bună prin economisire susținută, potrivit informațiilor din autoritățile germane.

Mecanismul este simplu: statul german acordă bonusuri anuale și deduceri fiscale celor care semnează un contract Riesterrente și contribuie la acesta. Deși contribuția proprie este redusă – doar 4% din venitul anual – avantajele financiare sunt considerabile.

Programul este gândit astfel încât efortul persoanelor care contribuie să fie completat de stat, transformând economisirea pentru pensie într-un proces mult mai eficient.

Cei care au un contract Riesterrente primesc automat un bonus anual de 175 de euro, sumă oferită direct de statul german. În plus, părinții primesc beneficii suplimentare pentru fiecare copil: 185 de euro pe an pentru copiii născuți până în 2008 și 300 de euro pentru cei născuți după 2008. Pentru familii, aceste bonusuri se acumulează anual și pot deveni o sursă importantă de economisire pe termen lung, fără cerințe suplimentare în afara contribuției minime.

Acest program este unul dintre cele mai avantajoase instrumente financiare disponibile în Germania pentru cei care doresc să își asigure o pensie mai bună. Practic, dacă o persoană contribuie la economisirea proprie, statul completează automat suma. Pentru românii și moldovenii care muncesc în Germania, Riesterrente reprezintă o oportunitate semnificativă, cu beneficii clare și accesibile, important fiind ca oamenii să fie informați și să știe că pot solicita aceste fonduri.

Pentru a beneficia de Riesterrente, persoana trebuie să contribuie anual cu aproximativ 4% din venitul brut, însă această contribuție este plafonată și poate ajunge la sume accesibile pentru majoritatea lucrătorilor. În schimb, statul german oferă prime anuale fixe, care se adaugă automat în contul de economisire. Aceste bonusuri includ o sumă de bază pentru fiecare adult, dar și suplimente pentru copii, ceea ce face programul deosebit de avantajos pentru familii.

Contractele Riesterrente sunt flexibile și pot fi adaptate în funcție de situația fiecărei persoane, existând variante care investesc în fonduri, polițe de asigurare sau alte instrumente financiare. Economiile acumulate devin disponibile la pensionare și sunt menite să completeze pensia standard, oferind un plus de siguranță financiară pe termen lung. Programul este considerat unul dintre cele mai eficiente moduri prin care statul german stimulează economisirea, deoarece puține produse financiare oferă un raport atât de favorabil între contribuția proprie și beneficiile primite.