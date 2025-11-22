Florin Manole a declarat că speră ca CSM să emită rapid avizul pe proiectul noii legi a pensiilor magistraților. El a subliniat că nu poate anticipa decizia Consiliului, deoarece este vorba despre o altă putere a statului, cu o procedură proprie.

Manole a spus că ministerul a colaborat cu premierul și cu Cancelaria Guvernului și că toate sarcinile au fost îndeplinite.

„Cred şi sper că da, dar n-aş putea să anticipez, pentru că este totuşi o altă putere a statului român şi există o dinamică proprie, nu e în atribuţiile mele să mă amestec acolo. Sper însă că vom avea un aviz. Noi, ca minister, am făcut tot ce puteam, am făcut tot ce ni s-a cerut, am colaborat cu Cancelaria şi deci cu premierul cât de loial s-a putut, 100% loial, 100% constructiv”, a afirmat ministrul Florin Manole.

Ministrul a precizat că nu știe încă în ce zi Guvernul ar putea merge în Parlament pentru angajarea răspunderii, deoarece acest lucru depinde exclusiv de avizele care trebuie emise. El a afirmat că executivul vrea să se încadreze în termenul-limită din 28 noiembrie, dar nu poate indica dacă procedura va fi declanșată joi sau vineri.

„Sper să venim cât mai repede în marja zilei limită de 28 noiembrie. Nu aş putea să anticipez acum dacă joi, dacă miercuri, dacă vineri. Depinde foarte mult şi de cum vom avea avizele, evident”, a declarat Manole.

Întrebat cine ar trebui să își asume responsabilitatea în cazul pierderii celor 231 de milioane de euro din PNRR, ministrul Muncii a afirmat că orice eșec trebuie asumat. El a spus că persoanele care au greșit trebuie să recunoască acest lucru dacă România nu reușește să respecte termenul impus.

„Este un eşec pe care trebuie să-l asumăm. Cine a greşit trebuie să îşi asume asta”, a spus oficialul.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că există premise favorabile pentru un aviz rapid din partea CSM și a anunțat că Guvernul își propune să declanșeze angajarea răspunderii în cursul săptămânii viitoare, în funcție de calendarul avizării.

Documentul publicat în procedură de transparență stabilește că pensia va reprezenta 55% din baza de calcul formată din media indemnizațiilor brute din ultimii cinci ani, fără a depăși 70% din ultima indemnizație netă. Proiectul menționează că vârsta de pensionare va crește treptat la 65 de ani, pe o perioadă de 15 ani, cu începere de la 1 ianuarie 2026.

Pentru stabilirea vechimii necesare, cei 25 de ani de activitate vor putea include și perioade din alte profesii juridice, dar cel mult zece ani.

CSM a trimis deja proiectul către instanțe și parchete, iar adunările generale sunt programate pe 24 și 25 noiembrie. După centralizarea punctelor de vedere, Plenul CSM se va reuni pentru a emite avizul instituțional.

Proiectul trebuie adoptat până la 28 noiembrie, dată considerată esențială pentru accesarea a 231 de milioane de euro din PNRR. Magistrații au afirmat în mai multe rânduri că jalonul ar fi fost îndeplinit încă din 2024.