Florin Manole a explicat că în prima variantă a proiectului măsura se aplica și cadrelor medicale și personalului din educație. El spune că textul a fost ulterior ajustat, astfel încât să se aplice doar persoanelor cu pensii necontributive.

Manole a afirmat că legea nu afectează deloc pensionarii care primesc pensii contributive. El a arătat că pentru pensiile necontributive se poate păstra 15% din cuantum, în condițiile în care beneficiarul cumulează pensia cu un salariu la stat.

„Nu se aplică medicilor și profesorilor. Proiectul inițial era așa. Între timp, proiectul este mult mai just și mai corect și nu se aplică celor care au pensii contributive. În rezumat nu avem o normă care să penalizeze pe cei cu pensii contributive. Avem un articol care susține că pentru pensiile necontributive se poate păstra 15% din această parte”, precizat Florin Manole la Antena 3 CNN.

Ministrul Muncii a precizat că președinții și vicepreședinții ANRE și ASF, precum și parlamentarii, sunt exceptați de la această regulă. Manole a spus că aceste funcții sunt considerate funcții alese, ceea ce justifică tratamentul diferit aplicat acestora.

Acesta a explicat că excepția este legată de faptul că mandatele sunt acordate direct prin votul cetățenilor, iar legislația tratează aceste situații distinct.

„Funcțiile despre care ați vorbit sunt funcții alese și ele exprimă voința cetățenilor care au votat într-o funcție sau alta”, a spus Florin Manole.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat că penalizarea de 85% se aplică exclusiv în cazul pensiilor necontributive, atunci când beneficiarul cumulează pensia cu un salariu din sectorul public. Ea a subliniat că pensiile contributive nu sunt afectate și a respins informațiile privind o scădere cu 10% a salariilor bugetarilor.

Dogioiu a menționat că proiectul urmează să fie transmis la CSM pentru avizare, iar autoritățile iau în calcul fie procedura parlamentară rapidă, fie includerea proiectului în pachetul de acte normative pentru care Guvernul își va angaja răspunderea, în funcție de calendarul avizelor.