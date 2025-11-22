Diferența dintre cele două modalități de plată este semnificativă, iar bugetul public este afectat în mod direct de costurile ridicate ale distribuirii prin intermediul Poștei.

În prezent, plata pensiilor este împărțită în mod egal: peste jumătate dintre pensionari își primesc veniturile pe card, iar cealaltă jumătate în numerar, prin poștă. Pentru pensiile virate electronic, statul a plătit până la finalul lunii septembrie 6 milioane de lei comisioane bancare.

Pentru pensiile distribuite în numerar, comisioanele achitate Poștei au ajuns în aceeași perioadă la 60 de milioane de lei, de zece ori mai mult decât costurile plăților pe card.

„Comisioanele pe care le plătim la Poştă astăzi sunt de 10 ori mai mari decât comisioanele pe care le plătim prin bancă atunci când plătim pensiile”, a declarat Petre-Florin Manole.

În acest context, Ministerul Muncii va lansa un program de promovare a plății pensiilor pe card. Obiectivul este creșterea numărului de beneficiari care aleg modalitatea electronică, însă fără impunerea unor obligații. Programul urmărește să încurajeze o tranziție voluntară, considerată firească în Uniunea Europeană în anul 2025.

Petre-Florin Manole a explicat că modernizarea sistemului de plată a pensiilor este strâns legată de politicile menite să susțină creșterea numărului de locuri de muncă. Acesta a subliniat că discuțiile despre subvențiile acordate de ANOFM pentru noi angajați trebuie privite și din perspectiva contribuțiilor suplimentare la sistemul public de pensii.

„Vom începe un program prin care să promovăm, fără să obligăm pe nimeni, încă o dată. Ar fi util cât mai mulţi pensionari să accepte plata pensiei pe card. În Uniunea Europeană, în 2025, sper că nu pare exotic nimănui. E normalitate”, a subliniat acesta.

Măsurile de sprijin pentru angajați și angajatori se traduc, astfel, printr-un sprijin indirect pentru pensionari, prin consolidarea bugetului destinat pensiilor.