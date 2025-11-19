Parlamentul a aprobat marți un nou set amplu de modificări fiscale care vizează atât mediul de afaceri, cât și contribuabilii cu venituri din investiții sau din închirierea locuințelor pe termen scurt.

Pachetul aduce norme mai ferme privind capitalul social, disciplinează raportările financiare, majorează impozitele pentru tranzacțiile în monedă virtuală și introduce obligații suplimentare în relațiile dintre firme și acționari.

Una dintre cele mai importante schimbări se referă la capitalul social necesar pentru înființarea unui SRL. Noile societăți vor trebui să pornească cu minimum 500 lei, iar companiile care depășesc pragul de 400.000 lei cifră de afaceri vor fi obligate să ajungă la un capital social minim de 5.000 lei. Dacă o firmă crește peste acest prag, majorarea capitalului trebuie realizată până la încheierea exercițiului financiar următor.

O altă obligație esențială este deținerea unui cont bancar sau a unui cont la Trezorerie. Pentru firmele recent înființate, termenul maximal pentru deschiderea acestuia este de 60 de zile lucrătoare.

Regimul inactivității fiscale este extins. O companie poate fi trecută în inactivitate dacă nu deține un cont de plăți sau dacă nu își depune situațiile financiare la cel mult cinci luni după termenul legal. Dacă în termen de un an firma nu își clarifică situația, aceasta este dizolvată din oficiu.

Veniturile obținute de operatorii economici din cazare pe perioade scurte — de ordinul zilelor — sunt tratate ca venituri din servicii hoteliere. Impozitul se aplică asupra venitului net, calculat prin deducerea unei cote forfetare de 30% din totalul încasărilor.

Platformele care intermediază închirierea, precum aplicațiile online, nu includ în venitul brut comisioanele reținute. Impozitarea este finală, la o cotă de 10%.

Impozitul pe câștigurile obținute din vânzarea criptomonedelor urcă de la 10% la 16%. Micile câștiguri, de sub 200 lei per tranzacție, rămân neimpozabile doar dacă totalul anual nu depășește 600 lei.

De asemenea, regimul de taxare pentru titlurile de valoare și instrumentele financiare derivate este ajustat, cu cote diferite în funcție de durata deținerii (3% sau 6%).

Firmele care distribuie dividende trimestriale nu mai pot oferi împrumuturi acționarilor sau persoanelor afiliate până când regularizează sumele distribuite.

În plus, societățile care au activul net redus sub jumătate din capitalul social nu pot restitui împrumuturi acordate de acționari. Nerespectarea acestor interdicții atrage răspundere solidară între firmă și persoana beneficiară, precum și amenzi cuprinse între 10.000 și 200.000 lei.

Eșalonarea simplificată va fi disponibilă doar pentru persoanele juridice care au cel puțin un an vechime. Sunt stabilite limite clare pentru sumele eligibile, diferențiate pe persoane fizice, asocieri și companii. Totodată, firmele inactive de un an vor fi dizolvate automat, iar condițiile de acordare a eșalonărilor devin mai restrictive.

Pachetul introduce și o taxă fixă pentru coletele cu valoare sub 150 de euro provenite din state non-UE, precum cele comandate de pe platforme asiatice.

Impozitul minim pe cifra de afaceri rămâne în vigoare. Mecanismul alternativ discutat de Guvern — limitarea unor cheltuieli deductibile — se va aplica doar companiilor cu afaceri sub 50 de milioane de euro, care nu intră sub incidența IMCA.