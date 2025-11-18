Sorin Grindeanu a declarat la Parlament că în coaliție nu au existat discuții privind creșterea de TVA sau alte modificări fiscale. El a precizat că legea analizată în Parlament a fost ajustată doar pentru a respecta deciziile Curții Constituționale. Grindeanu a spus că nu există un acord politic pentru schimbări fiscale care ar afecta populația.

„Aceste discuţii n-au fost în coaliţie, legate de măriri de TVA sau de alte lucruri de acest tip. Ceea ce am făcut noi astăzi a fost să punem în acord această lege cu deciziile Curţii Constituţionale, având în vedere că au fost articole declarate neconstituţionale”, a spus preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, la Parlament.

Referindu-se la creșterea prețurilor la combustibil, Grindeanu a arătat că situația pare speculată pe fondul discuțiilor despre sancțiunile aplicate companiei Lukoil.

El a declarat că s-a ajuns la o majorare nejustificată și că instituțiile precum Consiliul Concurenței și ANAF trebuie să analizeze motivele acestor scumpiri. Grindeanu a spus că speră ca situația să fie depășită rapid.

„Eu sper să fie depăşit acest moment. Ceea ce nu mi se pare normal legat de acest subiect este cel legat de faptul că pare că se speculează acest moment şi s-a ajuns la o creştere nejustificată a preţului la combustibil. Iar aici, instituţiile abilitate, Consiliul Concurenţei şi ANAF-ul pot să vadă de ce este această creştere”, a menţionat Grindeanu.

Liderul PSD a confirmat că în coaliție s-a discutat doar la nivel general despre reducerea cheltuielilor de personal cu 10%. Grindeanu a spus că premierul urmează să prezinte forma finală a proiectului.

El a dat exemplul Parlamentului, unde anumite reduceri au fost deja aplicate la începutul anului. Grindeanu a explicat că domenii precum educația au trecut deja prin ajustări și că există zone în care nu se poate interveni fără riscuri.

Grindeanu a precizat că PSD nu susține reduceri în domenii esențiale precum armata, educația sau sănătatea. El a spus că l-a contactat pe premier pentru a discuta informațiile apărute pe surse despre posibile tăieri și că i-a transmis că partidul nu este de acord cu astfel de abordări. Premierul ar fi transmis că nici el nu susține asemenea scenarii.

„Aşteptăm proiectul cu care o să vină premierul. De principiu, s-a discutat reducerea cheltuielilor pe 10%, asta e ceea ce noi am discutat aseară, inclusiv lucrurile care ţin de personal cu 10%. Eu vă dau un exemplu, să spunem la Parlament, aceste lucruri s-au făcut la începutul anului, apropo de protestul de aici. Unde s-au făcut reducerile – la educaţie, prin pachetul unu s-au luat anumite măsuri (…). Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. (…) PSD nu e de acord nici cu armata, nu e de acord nici cu educaţia, cu sănătatea. Da, l-am sunat pe premier şi i-am spus ce a apărut, că unii încearcă să pară frumoşi, i-am spus că cu această abordare PSD nu e de acord, a spus că nici domnia sa nu e de acord cu lucruri din astea, în care unii pozează în făt frumos şi o să avem o discuţie în coaliţie”, a afirmat Grindeanu la Parlament.

Întrebat despre eventuale excepții, Grindeanu a spus că acestea vor fi stabilite în cadrul coaliției. El a menționat că Ministerul Afacerilor Interne are deja un minus de personal, iar la Ministerul Apărării o mare parte din buget merge către zona de venituri.

Grindeanu a explicat că administrațiile locale au argumentat că au făcut deja reduceri anul trecut și că nu pot suporta noi ajustări fără ca administrația centrală să fie implicată.

„Nu unii dăm pe surse şi facem lucruri de acest tip. (…) Pe Ministerul de Interne, de exemplu, în acest moment există un minus de personal, aşa cum bine ştiţi. La Armată, dacă nu mă înşel, 70 şi ceva la sută din buget merge pe zona de salarizare, de venituri, cum ar veni”.

Liderul PSD a spus că se așteaptă ca forma finală a proiectului privind reducerea cheltuielilor să fie gata în această săptămână. El a afirmat că documentul va intra în guvern după parcurgerea procedurilor necesare. Grindeanu a adăugat că discuțiile continuă și că soluțiile trebuie să fie echilibrate.