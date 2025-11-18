Angajații Parlamentului, membri de sindicat, au organizat un protest spontan marți pe holurile Camerei Deputaților și Senatului. Protestatarii afișează pancarte cu mesaje precum „Noi suntem cei care susținem bugetul” și „Munca noastră ține statul în viață”, exprimând nemulțumirea față de reducerea salariilor cu 10%. La protest participă diverse categorii de angajați, de la femei de serviciu și liftieri, până la consilieri.

Parlamentarii care au trecut pe lângă protestatari nu s-au oprit să interacționeze, iar angajații au scandat: „Nu fugiți de noi”.

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului urmează să voteze marți, de la ora 13:00, în procedură de urgență, proiectul de lege revizuit privind noile taxe locale, care includ majorări ale impozitelor pe locuințe și mașini ce vor intra în vigoare de anul viitor.

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că dorește ca, începând din 2026, impozitele pe locuințe și mașini pentru persoanele fizice să poată fi majorate, după ce Parlamentul va finaliza pachetul fiscal privind taxele locale.

La 1 septembrie 2025, Guvernul condus de Ilie Bolojan a adoptat forma finală a proiectului de lege privind măsurile de redresare și eficientizare a resurselor publice și modificarea unor acte normative (L213/2025), după ce au fost analizate și aprobate amendamentele depuse de senatori și deputați, în cadrul procedurii de angajare a răspunderii Guvernului în fața Parlamentului.

Proiectul de lege a fost contestat la Curtea Constituțională de parlamentarii opoziției.

CCR a admis obiecția de neconstituționalitate referitoare la sintagma „inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizat prin utilizarea tehnicii poligraf” din articolele XVII, XIX și XX ale legii. În schimb, judecătorii au respins obiecțiile referitoare la restul prevederilor legii, precum și la legea în ansamblu, contestată de Grupurile parlamentare ale Alianței pentru Unirea Românilor, S.O.S. România, Partidul Oamenilor Tineri și de senatori ai Grupului parlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor.

Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat că, în cadrul discuțiilor din coaliția de guvernare, a fost propusă o reducere de 10% a cheltuielilor de personal din ministere, urmând ca detaliile să fie stabilite după o analiză la nivelul fiecărei instituții. El a precizat că această diminuare ar putea presupune fie reducerea numărului de angajați, fie ajustarea fondului salarial, în contextul în care Guvernul caută soluții pentru a aduce deficitul bugetar la 6,5% anul viitor.

„Eu ştiu că a fost o discuţie la modul general să se reducă cu 10%, fără a specifica pe fiecare minister dacă se va reduce cu 10%, în totalitate să fie la 10%. Cheltuieli salariale, evident. Cheltuielile de personal”, a spus Csoma Botond.

Acesta a precizat că reducerea poate fi realizată fie prin disponibilizări, fie prin diminuarea fondului salarial, aplicând același principiu ca în administrația locală. Csoma a subliniat că scopul măsurii este să genereze economii directe la buget.

„Ori se face o scădere la nivelul angajaţilor din aceste instituţii, ori se face o scădere la anvelopa salarială… Pentru că la finalul zilei, cel mai important lucru e să economisim bani la bugetul de stat”, a subliniat acesta.

„Important e ca la anul, cumva, să atingem acea ţintă de deficit, 6,5%, care se conturează. Acum suntem, dacă nu mă înşel, la 8,6%”, a spus el.

Csoma a explicat tehnic că, pentru fiecare procent redus din deficit, sunt necesare economii de aproximativ 20 de miliarde de lei.