”Preşedintele României, Nicuşor Dan, şi consilierul prezidenţial, Ludovic Orban, au decis de comun acord încheierea colaborării. Decizia a fost luată în termeni amiabili”, a transmis, marţi, Administraţia Prezidenţială.

Conform sursei citate, „președintele își exprimă aprecierea față de activitatea domnului Orban și îi urează succes în proiectele viitoare”.

„Acum… asta e. Președintele hotărăște cine face parte din echipă”, a declarat Ludovic Orban pentru ȘTIRIPESURSE.RO, refuzând să dea detalii despre motivele care au stat la baza deciziei lui Nicușor Dan.

Potrivit surselor, nemulțumirea este legată de o declarație a lui Orban referitoare la folosirea imaginii președintelui în campania electorală a candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.

Ludovic Orban a fost numit consilier prezidențial pentru politică internă în luna octombrie, iar activitatea sa la Cotroceni a început pe 6 decembrie.

Sâmbătă, la Antena 3 CNN, Orban a afirmat că președintele Nicușor Dan nu este implicat în campania pentru Primăria Capitalei.

”A fost întrebat la conferinţa de presă din această săptămână şi a explicat punctul de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan”, a afirmat Ludovic Orban.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan este deranjat de situație, Ludovic Orban a răspuns că nu a discutat acest subiect și a subliniat că, în final, decizia aparține bucureștenilor.

”Vă mărturisesc că n-am discutat acest subiect. Până la urmă, decizia este a bucureştenilor şi ei urmează să hotărască”, a mai spus Ludovic Orban.

Ludovic Orban a declarat că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege în forma finală și a explicat că, la medierea de marți de la Cotroceni, s-a încercat un dialog cu magistrații și cu Înalta Curte de Casație și Justiție pentru a evita un eventual atac la Curtea Constituțională. El a apreciat însă că poziția reprezentanților magistraților a fost complet nerezonabilă și imposibil de acceptat, subliniind că oferta propusă – o perioadă de tranziție de 15 ani până la vârsta standard de pensionare și pensia echivalentă cu 75% din salariul net – reprezintă, de fapt, cele mai bune condiții din Uniunea Europeană pentru magistrați.

Întrebat dacă speră că proiectul nu va fi atacat din nou la Curtea Constituțională, consilierul prezidențial Ludovic Orban a declarat că, personal, nu are nicio speranță, având în vedere persoanele implicate. El a precizat că un atac la CCR este aproape sigur, dar că cei care îl inițiază trebuie să își asume responsabilitatea. Orban a adăugat că, dacă nici condițiile actuale – considerate cele mai bune la nivel european – nu sunt acceptate, s-ar putea lua în calcul chiar modificarea Constituției pentru a impune un sistem unic de calcul al pensiilor, proporțional cu contribuțiile fiecărui angajat, astfel încât toți salariații să fie egali în fața legii.