Sorin Grindeanu a subliniat că așteaptă proiectul final din partea premierului, dar a avertizat că nu este de acord ca măsura să fie aplicată din nou în acele instituții sau sectoare unde s-au efectuat deja tăieri sau ajustări.

„Așteptăm proiectul cu care o să vină premierul. De principiu s-a discutat o reducere a cheltuielor pe 10%. Asta este ceea ce noi am discutat aseară, fără personal, inclusiv lucrurile care țin de personal, cu 10%. Eu vă dau un exemplu. Să spunem, la Parlament, aceste lucruri s-au făcut la începutul anului, apropo de protestul de aici. Nu vreau să se aplice de două ori într-un loc unde s-au făcut reduceri”, a spus Sorin Grindeanu.

Grindeanu a menționat că principiul discutat în coaliție viza o reducere generală de 10% a cheltuielilor, inclusiv cele de personal. Totuși, el a insistat că aplicarea repetată a reducerii nu este acceptabilă. De exemplu, în Parlament, anumite măsuri de scădere a cheltuielilor au fost implementate la începutul anului.

Liderul social-democrat a oferit exemplul Educației, unde Pachetul 1 de măsuri a inclus deja ajustări. El susține că noile reduceri de 10% nu ar trebui să se suprapună peste cele existente. Grindeanu a relatat că l-a contactat pe premier pentru a-i transmite dezacordul PSD cu privire la modul în care unii încearcă să se prezinte în fața opiniei publice, subliniind că nu este corect ca anumite sectoare să fie tratate inechitabil. Premierul ar fi confirmat că nu este de acord cu o astfel de abordare, iar o discuție pe această temă urmează să aibă loc în coaliție.

„La Educaţie: prin pachetul 1 s-au luat anumite măsuri care nu pot să fie peste acele măsuri, să vii încă odată cu încă 10%. Sunt lucruri pe care trebuie să le luăm în calcul. Dar acum, pe această abordare, unii sunt frumoşi. Nu sunt de acord. Că, altfel, pot să spun şi eu că PSD-ul nu e de acord nici cu Armata, nu e de acord nici cu Educaţia, nu e de acord nici cu Sănătatea. Adică, da, l-am sunat pe premier şi am spus ce a părut, cum unii încearcă să pară frumoşi. Şi am spus că, cu această abordare, PSD-ul nu e de acord. A spus că nici domnia nu e de acord cu lucruri din astea în care unii pozează în Făt-Frumos și o să avem o discuţie în coaliţie legat de aceste lucruri”, a spus Grindeanu.

Când a fost întrebat despre posibile excepții de la aplicarea reducerii, Grindeanu a precizat că decizia finală va fi luată în coaliție. El a atras atenția asupra situației din Ministerul de Interne, care înregistrează un deficit de personal, și a menționat că în cazul Armatei, aproximativ 70% din bugetul Apărării este alocat salarizării.

„Dacă vor fi excepţii, acest lucru va fi hotărât în coaliţie (…) Eu nu ştiu de ce îmi spuneţi că erau exceptate. Pe Ministerul de Interne există un minus de personal, la Armată, bugetul, dacă nu mă înşel, pe Apărare, 70% din buget merge pe zona de salarizare. S-a discutat ca principiu, în general, aseară în coaliţie. Și asta a propus premierul, nu a propus PSD-ul, UDMR-ul sau USR-ul. S-a discutat acest lucru şi în urmă cu o săptămână: să existe această reducere de cheltuieli cu 10%”, a spus social-democratul.

Grindeanu a subliniat că propunerea inițială de reducere de 10% a cheltuielilor a venit din partea premierului și a fost discutată în coaliție. El a menționat, de asemenea, că administrațiile locale au argumentat că nu este corect ca întreaga povară a ajustărilor să cadă pe ele, având în vedere că multe au operat deja reduceri anul trecut. Propunerea premierului a luat în calcul necesitatea unei reglementări și pentru administrația centrală.

„Pe de altă parte, administraţia locală, pe bună dreptate, spune următorul lucru: Dom’le, noi am făcut, foarte mulți dintre noi am făcut reduceri și anul trecut. Nu se poate ca povara să pice doar pe administraţia locală. Trebuie să aveţi o reglementare şi pentru administraţia centrală. Şi ştiţi acest lucru. Acest lucru a fost luat în calcul de către premier, când a venit cu această propunere de 10%. Asta a propus premierul ieri. Astea sunt discuțiile de la care plecăm, după care văd că există tot felul de… scapă cine poate și încearcă să pozeze în făt frumos. Nu ”, a completat acesta.

În ceea ce privește sectoarele deja afectate de ajustări, cum ar fi Educația și Sănătatea, Grindeanu a reiterat că la discuțiile din coaliție s-a menționat că Pachetul 1 a avut un impact de aproximativ 6% asupra cheltuielilor din Educație. Propunerea ar fi ca noua reducere de 10% să se aplice doar la diferență, adică pe restul de 4%, pentru a nu se suprapune cu măsurile deja luate. Același principiu ar trebui să se aplice și în Sănătate.

„S-a spus pe bună dreptate că în pachetul 1 au existat măsuri pentru educaţie care au avut un impact, premierul spunea, în jur de 6% legat de partea de cheltuieli. Şi asta probabil că o să se vină cu calculele exacte, ca să ajungi la acel procent de 10%. Propunerea era să se aplice doar pe diferenţă, adică pe 4%, să existe această rearanjare de buget. Şi la fel pe sănătate, fiindcă au fost măsuri şi pe sănătate”, a conchis Grindeanu.

Sorin Grindeanu și-a exprimat convingerea că forma finală a proiectului de lege ar trebui să fie gata în cursul acestei săptămâni pentru a fi transmisă Guvernului, respectând astfel toți pașii constituționali.