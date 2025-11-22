Certificatul de viață este un document oficial foarte important, mai ales pentru românii care locuiesc sau muncesc în străinătate și primesc pensii, ajutoare sau alte drepturi din România. Pentru cei din diaspora, acest document este obligatoriu ca să continue să primească banii din pensii sau alte instituții ale statului.

„Certificat de viață”-un act prin care o autoritate confirmă că o persoană (de obicei pensionari sau beneficiari de ajutoare) este în viață la o anumită dată. Acest document este folosit mai ales pentru cei care se află în străinătate, deoarece autoritățile din România nu pot verifica direct aceste informații în alte țări.

Certificatul de viață este un document foarte important pentru românii care primesc pensii sau alte indemnizații din România și locuiesc în străinătate. Acesta confirmă că persoana este în viață și permite continuarea plăților corecte, prevenind astfel situațiile în care s-ar plăti bani după ce cineva a decedat.

Documentul este cerut în special pensionarilor stabiliți în străinătate, celor care se află temporar în afara țării sau foștilor lucrători români care au domiciliul în alt stat. Îl cer și persoanele care primesc indemnizații, rente, pensii speciale, pensii de invaliditate sau rente viagere, dacă locuiesc în străinătate.

Dacă plata pensiei se face prin acorduri între România și alte țări (ex: SUA, Canada, Israel), certificatul de viață este obligatoriu anual. Fără el, CNPP nu ar putea verifica milioanele de beneficiari din diaspora, ceea ce ar putea duce la plăți greșite sau fraude.

Certificatul nu se eliberează de obicei în România, decât în cazuri speciale. Pentru românii din străinătate, documentul poate fi semnat și ștampilat de: consulate și ambasade românești, autorități locale din țara respectivă (primării, notari, instituții administrative), instituții publice acreditate pentru confirmarea vieții unei persoane.

Documentul trebuie semnat în prezența unei autorități legale din țara unde locuiește beneficiarul. Aceasta poate fi o instituție de pensii, autoritate administrativă locală, notar, avocat, medic de familie, misiune diplomatică, asociație de români sau birou al patronatelor cu care CNPP colaborează.

Obținerea certificatului de viață poate fi puțin diferită de la o țară la alta, dar, în general, pașii sunt asemănători. CNPP trimite formularul beneficiarilor din străinătate, iar aceștia trebuie să-l completeze cu datele personale. Apoi, persoana merge la autoritatea locală sau la consulatul României din țara unde locuiește, își înregistrează semnătura și confirmă că este în viață, apoi trimite documentul înapoi la CNPP în termenul stabilit. Formularul CNPP este cel oficial și nu poate fi înlocuit decât în cazuri speciale.

La consulat, procedura este simplă: beneficiarul se prezintă cu actul de identitate românesc, completează formularul, iar un funcționar verifică identitatea și confirmă autenticitatea. Persoana semnează în fața autorității, iar consulatul aplică ștampila și semnătura. De obicei, acest serviciu este gratuit.

Dacă nu există consulat în apropiere sau se preferă o procedură locală, certificatul poate fi eliberat de un notar, o autoritate administrativă sau o instituție similară. În unele țări, este nevoie de traducere autorizată în limba română și de aplicarea apostilei, în funcție de regulile locale.