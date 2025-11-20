Prețul barilului de Brent a scăzut cu 32 de cenți, până la 63,19 dolari, iar țițeiul american West Texas Intermediate a coborât cu 47 de cenți, ajungând la 58,97 dolari, potrivit Reuters.

Analiza de joi arată că investitorii au reacționat la discuțiile privind un potențial acord de pace propus de Statele Unite, în cadrul căruia Ucraina ar trebui să accepte cedări teritoriale și reducerea forțelor armate.

Președintele Volodimir Zelenski a transmis că va analiza documentul și se va consulta cu partea americană, fără să respingă explicit propunerea.

În același timp, analiștii din piață remarcă faptul că reacția Ucrainei a determinat o temperare a anticipațiilor privind sancțiunile ce urmează să intre în vigoare împotriva companiilor petroliere rusești.

Specialiștii au explicat că un acord aflat în negociere ar putea întârzia sau chiar suspenda noile restricții. Printre sancțiunile programate se numără interdicții privind tranzacționarea cu Rosneft și Lukoil. Rosneft intră sub incidența sancțiunilor de vineri, iar Lukoil are termen până pe 13 decembrie pentru vânzarea portofoliului său internațional.

În prima parte a zilei, cotațiile petrolului au înregistrat o revenire, susținută de raportul Administrației pentru Informații Energetice din SUA. Instituția a raportat o scădere mai mare decât se estima a stocurilor de țiței, explicată printr-un nivel ridicat al activității de rafinare și prin cererea solidă la export.

Stocurile au scăzut cu 3,4 milioane de barili, până la 424,2 milioane de barili, față de o prognoză de doar 603.000 de barili.

Analiștii atrag însă atenția că nivelurile de benzină și distilate au crescut pentru prima dată în mai mult de o lună, semnalând o încetinire a consumului intern. Acest contrast între cererea internațională și consumul intern rămâne un element important în evoluția viitoare a prețurilor.

Piețele de energie sunt în continuare sensibile la orice semnal privind stabilitatea regională și la posibile modificări ale regimului de sancțiuni. Propunerea de pace analizată în prezent ar putea influența atât fluxurile comerciale, cât și volumul producției rusești pe piața globală.

În paralel, datele economice din SUA vor continua să influențeze nivelul stocurilor, producția rafinăriilor și prețurile la pompă, într-o perioadă marcată de incertitudine atât pe partea cererii, cât și a ofertei.