Prețurile petrolului au crescut puternic, depășind 2% într-o singură sesiune, după ce portul Novorossiisk – unul dintre cele mai importante noduri de export ale Rusiei – a întrerupt livrările. Decizia a venit în urma unui atac cu drone atribuit Ucrainei, în care au fost avariate o navă, mai multe clădiri rezidențiale și un depozit de petrol, conform informațiilor transmise de autoritățile ruse. Trei membri ai echipajului au fost răniți.

Brentul a urcat cu 1,45 dolari (+2,3%), până la 64,46 dolari barilul, iar West Texas Intermediate a avansat cu 1,55 dolari (+2,64%), ajungând la 60,24 dolari. Ambele repere majore au închis săptămâna cu câștiguri moderate.

Analiștii consideră că incidentul are un impact mai amplu decât alte atacuri similare asupra infrastructurii petroliere ruse.

„Lovitura asupra acestui terminal rusesc a fost majoră şi pare să fi avut un impact mai mare decât atacurile anterioare”, a spus Phil Flynn, analist senior la Price Futures Group.

Portul a oprit exporturi echivalente cu 2,2 milioane barili/zi – aproximativ 2% din oferta mondială. În paralel, operatorul Transneft a suspendat livrările de țiței către terminal, potrivit surselor citate de Reuters.

„Intensitatea acestor atacuri a crescut; sunt mult mai frecvente. La un moment dat ar putea lovi ceva ce ar provoca o perturbare de durată”, a declarat Giovanni Staunovo, analist la UBS.

Ucraina a transmis că a vizat în aceeași zi și o rafinărie din regiunea Saratov, precum și un depozit de combustibil în Engels.

Evoluțiile militare se suprapun pe măsurile restrictive impuse de statele occidentale. Londra a acordat o licență specială pentru ca firmele să continue colaborarea cu două subsidiare bulgare ale Lukoil, după preluarea acestora de statul bulgar.

În SUA, noile sancțiuni interzic tranzacțiile cu Lukoil și Rosneft după 21 noiembrie, accentuând dificultățile Rusiei în a-și direcționa exporturile.

JPMorgan estimează că în jur de 1,4 milioane de barili pe zi – aproape o treime din potențialul exporturilor maritime ale Moscovei – au ajuns în stocuri plutitoare, deoarece descărcarea petrolului este întârziată de restricțiile internaționale. Banca avertizează că situația s-ar putea înrăutăți după termenul-limită de sancțiuni.

Activitatea petrolieră din SUA crește ușor

Pe piața americană, activitatea de foraj arată un ritm ușor ascendent. Numărul sondelor active din SUA a urcat la 417, cu trei mai multe față de săptămâna precedentă, potrivit datelor Baker Hughes.