În prezent, NIS este controlată de Gazprom Neft, care deține 44,9% din acțiuni, în timp ce Guvernul Serbiei are o participație de 29,9%, iar restul acțiunilor aparțin acționarilor mici și angajaților companiei. NIS operează singura rafinărie de petrol din Serbia și reprezintă un actor major în industria energetică regională.

Conform Reuters, achiziția de către MOL ar transforma Gazprom Neft într-un acționar minoritar și că discuțiile privind tranzacția ar putea fi abordate în cadrul unei întâlniri programate la Budapesta pe 15 noiembrie între reprezentanți ai Moscovei și ai părții maghiare.

Un purtător de cuvânt al MOL a refuzat să comenteze aceste informații, catalogându-le drept zvonuri de pe piață. Între timp, ministrul sârb al Energiei, Dubravka Djedovic Handanovic, a confirmat că cele două companii rusești implicate au trimis o cerere către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine al Trezoreriei SUA, anunțând disponibilitatea de a ceda controlul către o terță parte. Oficialii NIS nu au fost disponibili pentru comentarii.

Sancțiunile impuse de OFAC sectorului petrolier rus la începutul anului au fost amânate în repetate rânduri în cazul NIS, dar au intrat în vigoare la 8 octombrie. Odată cu aplicarea sancțiunilor, băncile au încetat procesarea plăților pentru companie, iar conducta croată JANAF, singura rută de import de țiței pentru NIS, și-a suspendat livrările. Djedovic Handanovic a anunțat că rafinăria NIS din Pancevo, singura rafinărie a Serbiei, va continua să funcționeze până pe 25 noiembrie, conform informațiilor publicate de SeeNews.

NIS administrează rafinăria din Pancevo, care are o capacitate anuală de 4,8 milioane de tone, și gestionează cea mai mare rețea de distribuție a carburanților din Serbia, formată din 327 de stații de benzină. Activitatea companiei se extinde și în Bosnia și Herțegovina, Bulgaria și România, iar numărul total al angajaților se ridică la aproximativ 14.000.

În Bulgaria, NIS operează 22 de benzinării sub brandul Gazprom, iar în prima jumătate a anului 2025 deținea o cotă de 2,6% din piața totală a carburanților pentru motoare și 1,9% din segmentul de retail. La începutul anului, compania anunțase că analizează posibilitatea de a se retrage din Bulgaria și România, unde operează 19 stații de alimentare, pe fondul unor dificultăți operaționale care nu au fost detaliate în ceea ce privește piața românească.

La începutul lunii octombrie, autoritatea de concurență bulgară a aprobat achiziția rețelei Gazprom din Bulgaria de către compania locală Uni Energy. Grupul MOL, menționat ca potențial cumpărător al participației deținute de Gazprom în NIS, este o corporație integrată de petrol și gaze cu operațiuni în peste 30 de țări din Europa Centrală și de Est, inclusiv în Serbia, România, Croația, Slovenia, Bosnia și Herțegovina și Muntenegru.