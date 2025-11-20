Ministrul Economiei, Radu Miruță, a comentat la Digi24 situația delicată a rafinăriei Lukoil, aflată sub sancțiuni americane, subliniind că, deși gestionarea sectorului energetic nu se află în aria sa directă de responsabilitate, impactul asupra economiei este imposibil de ignorat.

Discuția a pornit de la o întrebare adresată de fostul ministru PSD Adrian Câciu, care a atras atenția că Executivul trebuie să fie atent la evoluțiile din domeniul carburanților: prețuri, stocuri și funcționarea rafinăriilor.

Miruță a admis că orice dezechilibru în piața energetică afectează competitivitatea industriei românești, oferind drept exemplu producătorii de oțel, pentru care costul energiei reprezintă o parte mult mai mare din prețul final al produsului față de alte state europene.

„Mă preocupă, ca pe orice român, ce ține și în afara ministerului meu. Domnul Câciu și-a pus, precum chelul, în mâna în cap. Ministerul ăsta se ocupă de resurse neenergetice. Zona asta e la Ministerul Energiei, dar mă preocupă pentru că economia este influențată de resursele energetice, de prețul la combustibil, de prețul la energie. Avem cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană și m-am uitat – doar ca o scurtă paranteză – la producătorii noștri de oțel, atâția cât mai sunt ei, componenta prețului la energie în producția oțelului este dublă în prețul final față de alte țări, și atunci de unde să mai devin competitiv cu ei? Deci, da, mă preocupă. Nu e în curtea mea, dar mă preocupă ce se întâmplă acolo”, a explicat Miruță.

El a subliniat că instituțiile responsabile – în principal Ministerul Energiei și Ministerul Finanțelor – trebuie să clarifice rapid modul în care statul va gestiona efectele sancțiunilor asupra rafinăriei. Miruță a reamintit că experiențele din trecut, când companii au acumulat datorii și au părăsit țara fără consecințe reale, nu trebuie repetate. În opinia sa, rafinăriile reprezintă active strategice, vitale pentru independența energetică și stabilitatea pieței interne.

„De aceea, Guvernul României, cu entitățile responsabile – și aici Ministerul Energiei, Ministerul de Finanțe – trebuie să dea o claritate despre ce face statul român cu asta. Bun, cred că lucrează, nu e în atributul meu să fac asta. Sunt convins că și domnul ministru Ivan, și domnul ministru Nazare au o preocupare cu bucățica dumnealor. Lukoil are o datorie. Noi am mai văzut sistemul în România, când unii au făcut datorie în țara asta, au plecat mai departe și le-am luat praful de pe tobă. Sper să nu se întâmple asta. Aici cred că nu se întâmplă. Statul român trebuie să se preocupe de valoarea rafinăriei și capacitatea de a produce. A rafina într-o țară din petrol și a produce combustibil este o valoare, este un element valoros, este un element strategic. Nu trebuie să pierzi instalația care produce ceva strategic într-o țară în care ai produsul respectiv. De la dezideratul ăsta până la punctul în care suntem astăzi, în sens invers, este un drum pe care niște ministere responsabile cu siguranță că-l analizează”, a precizat ministrul.

În ceea ce privește riscurile imediate, ministrul a afirmat că atât România, cât și Bulgaria au stocuri suficiente pentru perioada următoare, inclusiv la rafinăria vizată de sancțiuni. De asemenea, Miruță consideră justificată intervenția SUA, argumentând că nu poate exista coerență în politica de descurajare a Rusiei atâta timp cât companiile rusești continuă să opereze nestingherite pe piața europeană a combustibililor.

Potrivit lui Radu Miruță, statul român trebuie să protejeze valoarea și capacitatea de producție a rafinăriilor din țară, deoarece acestea sunt esențiale pentru funcționarea economiei și pentru stabilitatea prețurilor la combustibili. Analiza și deciziile privind viitorul rafinăriei Lukoil se află în curs, iar autoritățile de resort trebuie să identifice soluții care să asigure continuitatea procesării petrolului în România, indiferent de contextul geopolitic.