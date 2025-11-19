Ministrul Radu Miruță a afirmat că sistemul actual de pensii speciale pentru magistrați este inechitabil pentru restul contribuabililor. Oficialul a spus că nu este normal ca un magistrat să câștige la pensie mai mult decât în perioada în care a fost activ profesional.

El a menționat că există cazuri de pensionare la 47 sau 48 de ani, pe care le consideră nepotrivite pentru o societate în care toți cetățenii contribuie la același sistem.

„Eu cred că sunt și magistrați în țara asta care acceptă principiul că nu se poate să câștigi bani la pensie mai mult decât când lucrai. Nu se poate să te pensionezi la 48 de ani și la 47 de ani. Nu este echitabil pentru societate să bagi mâna într-un coș în care pun bani și alții și să tragi de acolo mai mult decât proporțional”, a spus Miruță, la Digi24.

Miruță a explicat că acceptă ideea unei ponderi suplimentare în cazul unor profesii în care volumul de muncă este ridicat. Totuși, a insistat că această diferență trebuie să fie redusă și nu poate justifica venituri mult peste contribuția efectivă. Ministrul spune că beneficiile acordate în prezent sunt „disproporționate”, raportat la restul populației.

Radu Miruță a comentat și refuzul unor reprezentanți ai magistraților de a coopera la modificarea sistemului. Ministrul a descris această reacție drept una de protecție față de un drept considerat câștigat, afirmând că este o atitudine firească atunci când sunt propuse schimbări majore.

El a vorbit și despre tăcerea majorității magistraților în raport cu pozițiile exprimate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). Ministrul spune că acest lucru se explică prin independența judecătorilor, care nu pot interveni unii în activitatea celorlalți. Miruță afirmă că în interiorul sistemului nu există relații de subordonare care să permită presiuni asupra unui magistrat.