Guvernul a finalizat noul proiect de lege privind reforma pensiilor magistraților, document pentru care Executivul urmează din nou să-și angajeze răspunderea în Parlament. Proiectul, publicat în transparență decizională pe site-ul Ministerului Muncii, stabilește că magistrații vor primi o pensie de serviciu ce nu poate depăși 70% din ultimul venit net. Totodată, perioada de tranziție este extinsă la 15 ani, ceea ce duce treptat la creșterea vârstei de pensionare până la 65 de ani în 2041.

După ce Curtea Constituțională a respins forma anterioară a legii din cauza lipsei avizului CSM, proiectul va fi trimis Consiliului Superior al Magistraturii pentru analiză. Surse politice susțin că documentul ar urma să ajungă în Parlament joia viitoare.

CSM a decis, miercuri, să respingă noua variantă propusă de Guvern, care menține procentul de 70% din ultimul net și păstrează perioada de tranziție de 15 ani. Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a afirmat că poziția Consiliului rămâne aceeași: „Noi am spus 65% din brut. Se învârte undeva în jur de 85% după impozitare”.

— Pensia de serviciu va porni de la 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor din ultimele 60 de luni de activitate. Cuantumul net nu poate depăși 70% din venitul net al ultimei luni de lucru.

— Este necesară o vechime totală de minimum 35 de ani, dintre care între 20 și 25 de ani efectuați exclusiv în funcțiile de magistrat. Pentru fiecare an lipsă din vechimea specifică de 25 de ani, pensia se reduce cu 2% din baza de calcul, iar și în acest caz plafonul de 70% din netul ultimului venit se menține.

— Cei care adună cel puțin 35 de ani lucrați numai în funcțiile prevăzute de lege se pot retrage fără condiție de vârstă, însă pensia se micșorează cu câte 2% pentru fiecare an rămas până la vârsta standard prevăzută de legislația sistemului public de pensii.

— Pentru persoanele pensionate înainte de 1 ianuarie 2026, se consideră în continuare valabile condițiile în baza cărora au fost emise deciziile de pensionare.

— Cei care depun cererea de pensionare după 1 ianuarie 2026, dar au îndeplinit condițiile înainte de acest moment, vor beneficia de regulile valabile la data îndeplinirii condițiilor, nu la data solicitării.

— Pentru magistrații cu cel puțin 25 de ani de activitate în aceste funcții, legea introduce o creștere treptată a vârstei de pensionare în perioada 2026–2041. Pragurile avansează anual, începând cu 49 de ani pentru cei care îndeplinesc condițiile în 2026 și ajungând la 64 de ani în 2041, cu condiția ca vechimea totală în muncă să crească progresiv de la 26 la 34 de ani, în funcție de anul ieșirii la pensie.

Vârstele cresc anual: 49 de ani pentru 2026, 50 pentru 2027, 51 pentru 2028, apoi succesiv până la 64 de ani pentru cei care îndeplinesc criteriile în 2041, cu condițiile suplimentare de vechime totală prevăzute în fiecare etapă.

