Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a venit cu detalii suplimentare despre proiectul Guvernului referitor la limitarea cumulului dintre pensie și salariu în sistemul public. Măsura, aflată în lucru la nivelul coaliției, ar urma să introducă o contribuție de 15% pentru pensionarii care ocupă funcții în instituțiile statului, indiferent de tipul pensiei, inclusiv în cazul celor speciale.

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă susținută la sediul PSD, unde Grindeanu a subliniat că, deși regula este una generală, anumite domenii nu pot aplica uniform restricțiile, din cauza lipsei acute de personal.

Președintele PSD a insistat că măsura nu poate fi aplicată rigid acolo unde sistemul depinde de profesioniști aflați deja la pensie. O problemă majoră rămâne lipsa profesorilor de specialitate, în special în mediul rural.

„Știu că e un minus mare pe zona de fizică, profesori de fizică. Directorii și inspectoratele în acest moment duc o muncă de lămurire cu foștii profesori care au ieșit la pensie, să-i readucă în sistem. Eu aș da excepții din acest punct de vedere pentru acești oameni unde există acest deficit clar. Unde nu există, evident că sunt de acord cu aplicarea regulilor”, a explicat liderul PSD, arătând că situația este similară și în anumite unități sanitare.

În multe școli din țară, în special la sate, profesorii pensionați sunt singura soluție pentru menținerea unor discipline fundamentale, precum fizica sau chimia, iar introducerea unei contribuții suplimentare i-ar putea descuraja să revină la catedră.

Întrebat ce se întâmplă cu personalul Ministerului Apărării, Sorin Grindeanu a precizat că acest domeniu are particularități care îl diferențiază de restul sistemului public. România are obligații ferme asumate în plan internațional, ceea ce face obligatorie menținerea unui volum stabil al cheltuielilor de apărare.

Acesta a arătat că țara trebuie să păstreze alocările de 2,3–2,4% din PIB și să le crească în anul următor, motiv pentru care consideră justificată instituirea unei derogări.

„Aici aș face o excepție, dar eventualele reduceri trebuie să se vadă în zona de înzestrare, nu în altă parte”, a spus Grindeanu, sugerând că nevoile operative și cele privind modernizarea armatei nu pot fi puse în pericol.

Măsura privind limitarea cumulului pensie–salariu la stat este una dintre cele mai sensibile din pachetul de reforme discutate în această perioadă. Introducerea unei contribuții de 15% pentru pensionarii care lucrează în instituții publice este justificată de guvern prin necesitatea reducerii presiunii bugetare, dar executivul admite că nu toate sectoarele își permit să piardă specialiști în plină criză de personal.

Astfel, discuțiile continuă în coaliție pentru definirea exactă a domeniilor exceptate, stabilirea perioadelor de aplicare și evitarea interpretărilor care ar putea genera conflicte juridice sau contestații constituționale.