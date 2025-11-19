Sorin Grindeanu, liderul PSD, a declarat că partidul nu va susține propunerea de reducere cu 10% a salariilor din sectorul bugetar. Această poziție vine după ce ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat anterior că nu va sprijini diminuarea veniturilor militarilor.

În cadrul reuniunii Biroului Permanent Național (BPN) al PSD, s-a decis că reducerea cheltuielilor cu personalul prin tăieri salariale nu este o opțiune acceptabilă. Grindeanu a subliniat că partidul este deschis la discuții privind reorganizarea instituțiilor sau comasarea unor structuri administrative, ca alternative la scăderea veniturilor angajaților statului.

„Legat de reducerea cheltuielilor de personal cu 10%, am avut discuții în BPN. În urmă cu două zile în coaliție s-au închis discuțiile cu administrația locală pe ceea ce înseamnă reducere de 10% cu posibilitatea să alegi parte de reducere de cheltuieli nu concedieri și a rămas partea de adminnistrație centrală, unde colegii care și-au arătat dezacordul public au spus că discuțiile trebuie să rămână deschise. Discuțiile nu au fost închise. Noi azi am făcut BPN și am cerut părerea colegilor mei. PSD nu susține tăierea și reducerea salariilor în sectorul bugetar. A, că vom discuta de comasări de instituții, de deconcentrate, da, asta susțin. Discutam în urmă cu câteva minute cu ministrul Agriculturii. El și-a redus bugetul de salarii cu 5%. Dar nu a avut nevoie de OUG. E nevoie de comasări de instituții”, a spus Sorin Grindeanu.

De asemenea, liderul PSD a precizat că economiile rezultate prin tăieri ar fi fost estimate la aproximativ 10 miliarde de lei, sumă care, în opinia partidului, poate fi obținută prin ajustări în alte sectoare ale administrației, fără a afecta direct veniturile bugetarilor.

Premierul Ilie Bolojan a detaliat miercuri, într-un interviu pentru ȘtirileProTV.ro, planul Guvernului pentru reducerea cheltuielilor ministeriale în 2026, ca măsură pentru a aduce deficitul bugetar la un nivel sustenabil. În cadrul reformei administrației, Bolojan a subliniat că fiecare minister va primi o „anvelopă de recomandare” pentru a-și ajusta cheltuielile, ținta fiind o reducere de până la 10% din cheltuielile salariale față de anul curent.

Premierul a explicat că reducerea nu implică neapărat concedieri. În funcție de evaluările interne, unele ministere pot reduce personalul considerat excedentar, în timp ce altele pot aplica ajustări prin diminuarea sporurilor sau alte măsuri menite să controleze cheltuielile salariale.

Ilie Bolojan a insistat asupra importanței menținerii cheltuielilor sub control pentru a recâștiga credibilitatea României și a reduce dobânzile la împrumuturile statului. Potrivit premierului, doar economiile realizate în ultimele luni s-au ridicat la aproximativ 700 de milioane de lei, demonstrând impactul semnificativ al unor astfel de măsuri.