Românii care se gândesc să devină freelanceri sau vor PFA trebuie să știe că, pe lângă flexibilitate și independență se vor confrunta cu obligații fiscale care nu trebuie ignorate.

Principalele taxe care trebuie luate în considerare sunt contribuția la pensie (CAS), contribuția la sănătate (CASS) și impozitul pe venit.

Impozitul pe venit este de 10% și se aplică la venitul impozabil, adică după scăderea CAS și CASS din venitul net. Această contribuție se calculează anual, dar poate fi estimată lunar pentru o planificare mai bună a cheltuielilor.

Contribuția la sănătate (CASS) are cota de 10% și se aplică asupra bazei de calcul care poate fi între 6 și 60 de salarii minime brute pe an, echivalentul a 24.300 – 243.000 lei. Pentru freelancerii cu venituri foarte mici, există un minim de plată de 2.430 lei/an.

Contribuția la pensie (CAS) se stabilește la 25% din baza de calcul. CAS nu este obligatoriu dacă venitul net anual nu depășește 12 salarii minime brute (48.600 lei). Pentru cei cu venituri între 48.600 și 97.200 lei, CAS este fix, în jur de 12.150 lei/an. În cazul depășirii plafonului de 97.200 lei, contribuția maximă anuală ajunge la 24.300 lei.

Să luăm un freelancer cu venit net anual de 120.000 lei, echivalentul a aproximativ 10.000 lei pe lună. Pentru CASS, contribuția de 10% aplicată la venit rezultă în 12.000 lei pe an, ceea ce înseamnă aproximativ 1.000 lei pe lună.

CAS se aplică la plafonul maxim și ajunge la 24.300 lei pe an, adică în jur de 2.025 lei pe lună. Impozitul pe venit, calculat la 10% din venitul rămas după scăderea CASS și CAS, este de aproximativ 8.370 lei pe an, ceea ce se traduce în circa 698 lei pe lună.

Astfel, totalul taxelor estimate lunar pentru acest freelancer este de aproximativ 3.700 lei, reprezentând aproape 37% din venitul brut.

Specialiștii recomandă freelancerilor să estimeze din timp contribuțiile la CAS, CASS și impozitul pe venit, pentru a evita surprizele la sfârșit de an. De asemenea, există mai multe instrumente financiare care i-ar putea ajuta, precum calculatoarele fiscale. Acestea îi ajută pe freelanceri să calculeze exact ce datorii au și cum acestea variază în funcție de venit.

În plus, specialiștii recomandă păstrarea facturilor pentru echipamente, software sau abonamente profesionale, acestea putând fi deductibile și reduc baza de impozitare.