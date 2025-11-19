Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, 19 noiembrie, că proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este finalizat și se află pe circuitul oficial de avizare, însă a admis că există presiuni majore pentru adoptarea rapidă a actului normativ, astfel încât România să nu piardă fondurile aferente jalonului din PNRR cu termen-limită 28 noiembrie.

Premierul Ilie Bolojan a declarat în cadrul unei intervenții la Pro TV că proiectul de lege este „complet și finalizat”, fiind deja transmis pe circuitul de avizare instituțională. Șeful Executivului a explicat că proiectul urmează să fie făcut public în transparență decizională și transmis către CSM, căruia i se va solicita un aviz emis într-un termen mai scurt decât cel legal de 30 de zile, dacă instituția va considera că acest lucru este posibil.

Premierul a precizat că față de forma anterioară a proiectului, respinsă în Parlament în urmă cu câteva luni, singura modificare majoră vizează termenul de tranziție pentru creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani.

Dacă în varianta inițială tranziția urma să fie realizată în 10 ani, după discuțiile cu reprezentanții magistraților Guvernul a acceptat prelungirea acestei perioade la 15 ani. Bolojan a subliniat că această solicitare a venit din partea sistemului judiciar și că Executivul a considerat-o justificată și sustenabilă.

În schimb, plafonarea pensiilor magistraților la un nivel maxim de 70% din ultimul salariu net rămâne neschimbată. Premierul a afirmat că această prevedere a fost susținută în coaliție încă de la început și nu există intenția modificării ei. El a adăugat că proiectul conține doar câteva ajustări tehnice care nu modifică fondul reformei.

„Proiectul de lege este gata. El e pe circuitul de avizare. Urmează să fie pus în transparenţă şi să fie comunicat în aceste zile CSM, în vederea avizării. Faţă de proiectul care a fost promovat în Parlament, data trecută, există o singură modificare substanţială, în urma întâlnirii pe care am avut-o cu reprezentaţii magistraţilor. Faţă de propunerea iniţială, se prevede un termen de tranziţie între actuala prevedere legată de vârsta de pensionare şi noua prevedere, deci creşterea vârstei de pensionare, la 65 de ani, să se facă nu în 10 ani, cum era în primul proiect, ci în 15 ani. Această solicitare a fost făcută de către magistraţi la această întâlnire. Am considerat că este una care ar putea fi acceptată, prin urmare este cuprinsă în acel pachet”, a declarat Ilie Bolojan.

Bolojan a insistat asupra faptului că toate modificările din proiect au fost convenite în coaliție și au suport politic solid.

În ceea ce privește avizul CSM, premierul a spus că, deși instituția are la dispoziție 30 de zile conform deciziilor CCR, Guvernul va solicita emiterea unui aviz într-un termen „rezonabil”, astfel încât procedura de angajare a răspunderii Guvernului să poată fi declanșată la finalul săptămânii viitoare. Potrivit premierului, obiectivul Executivului este ca legea să fie finalizată parlamentar în primele zile ale lunii decembrie.

„Toate aceste aspecte au fost convenite în coaliţie. Aceste aspecte au suportul coaliţiei. Vom solicita avizul CSM. E adevărat conform deciziei Curţii Constituţionale, CSM are la dispoziţie 30 de zile, dar având în vedere că nu sunt modificări importante, solicitarea pe care o să o facem CSM, în subsidiar, este să ne emită un aviz, indiferent cum va considera, favorabil sau nefavorabil, într-un termen rezonabil, mai scurt de 30 de zile, dacă va fi posibil, în aşa fel încât, la sfârşitul săptămânii viitoare, când avem un termen de respectare a acestui jalon legat de pensiile speciale, să putem declaşa procedura de angajare a răspunderii guvernului pe acest proiect, în primele zile ale lunii decembrie, să poată fi definitivată această procedură parlamentară. În condiţiile în care nu vom primi acest aviz, va trebui să aşteptăm termenul pe care CSM îl va da şi, doar după ce primim acest aviz, vom putea declaşa această procedură”, a adăugat Bolojan.

Premierul a atras atenția că nerespectarea termenului de 28 noiembrie ar putea atrage pierderea unei sume importante de bani din PNRR, sumă deja reținută în jalonul dedicat pensiilor speciale.

El a afirmat că există un „risc major” ca România să piardă finanțarea dacă legea nu este adoptată la timp și a făcut apel la toți actorii implicați să își îndeplinească responsabilitățile astfel încât țara să nu fie afectată financiar.

Cu doar câteva ore înainte de anunțul premierului, Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, prin vocea vicepreședintelui său, că respinge și noua variantă de reformă a pensiilor magistraților.

Vicepreședintele CSM, Claudiu Sandu, a afirmat la Digi24 că instituția nu poate accepta un proiect despre care reprezentanții sistemului judiciar consideră că afectează principiul echității și îi dezavantajează tocmai pe magistrații aflați încă în activitate.

Sandu a explicat că în opinia CSM pensia magistraților ar trebui stabilită la 65% din brut, la fel ca pentru celelalte categorii profesionale care beneficiază de pensie de serviciu. El a estimat că, după impozitare, această sumă ar reprezenta aproximativ 85% din valoarea netă.

Vicepreședintele CSM a insistat că acesta este nivelul aliniat cu practica europeană și că instituția nu a fost de acord cu formula de 70% din net propusă de Guvern.

Tot el a menționat că discuțiile recente ale reprezentanților magistraților cu liderii coaliției și întâlnirea de la Palatul Cotroceni nu au condus la niciun acord. Sandu a afirmat că nu s-a ajuns la un consens nici în privința etapizării, nici asupra altor elemente ale reformei și că nu se poate susține public că ar exista „o înțelegere” între magistrați și Executiv.

„A apărut o discuție, dar nu am căzut de acord asupra niciunei etapizări. Discuția care a avut loc la Palatul Cotroceni nu a condus la un consens. Astfel încât, neajungând pe niciuna dintre chestiuni la un consens cu liderii coaliției, nu putem spune că am căzut de acord”, spune Claudiu Sandu.

Vicepreședintele CSM a formulat critici extrem de dure la adresa proiectului de lege. El a spus că instituția pe care o reprezintă nu poate accepta faptul că reforma nu intervine deloc asupra pensiilor în plată – unele dintre acestea depășind salariile avute în activitate – dar introduce reduceri pentru magistrații care vor munci încă 20 de ani până la 65 de ani.

Sandu a afirmat că această situație ar crea o diferență injustă, în care cei pensionați la vârste foarte mici ar continua să beneficieze de pensii foarte mari, în timp ce generațiile următoare ar avea pensii mai mici de jumătate în comparație.

Acesta a acuzat Guvernul că proiectul ar propaga o ură publică împotriva magistraților activi și că această percepție va continua să afecteze profesia în următoarele decenii.

Sandu a susținut că Executivul ar evita să aplice reformele celor deja pensionați, preferând să „țintească doar magistrații în funcție”, ceea ce ar fi profund incorect.

„Noi suntem de acord cu principiile acestei reforme, doar că aceste principii trebuie să fie echitabile așa cum a spus și Comisia Europeană trebuie să se aplice tuturor. Însă prim-ministru refuză să aplice legea celor care deja s-au pensionat și țintește doar ticăloșii de magistrați în funcție, ceea ce este incorect. Este o ură pe care el o propagă în spațiul public și care nu va dispărea în următorii 50 de ani din societatea românească incorectă față de colegii acre rămân să își facă datoria, în timp ce cei care au reușit să scape, în ghilimele, vor rămâne și cu o pensie foarte mare și cu vârsta foarte tânără la care s-au pensionat”, a precizat oficialul din CSM.

Sandu a susținut și că noul proiect conține riscuri clare de neconstituționalitate. El a explicat că, în opinia instituției, CCR a stabilit în mod repetat că pensia magistraților trebuie să fie apropiată de ultimul venit pentru a garanta independența sistemului judiciar.

Vicepreședintele CSM a afirmat că principiul este unul european și că are rolul de a proteja magistratul de eventuale presiuni sau tentații în perioada de activitate.

Potrivit lui, CSM nu a mai fost convocat la consultări după introducerea ultimei forme a proiectului și a aflat detaliile din mass-media, ceea ce contribuie la îngrijorările privind transparența și calitatea procesului legislativ.

„Există o problemă de constituționalitate și cu actualul proiect pe care l-a prezentat mass-media și eu de acolo am auzit pentru că pe noi nu ne-a mai convocat nimeni la nicio discuție, pentru că după cum CCR a arătat pensia unui magistrat trebuie să fie cât mai apropiată de ultimul venit în plată astfel încât magistratul să beneficieze de securitatea veniturilor lui și după momentul cheie al activității la vârsta de 65 de ani, astfel încât să nu fie tentat în timpul profesiei să accepte și alte oferte care i se pot face. Acesta e un principiu european, nu l-am inventat noi”, a afirmat Claudiu Sandu.

Cât despre avizul rapid care ar trebui formulat de CSM, vicepreședintele instituției spune că Guvernul nu pare serios printr-o astfel de cerere.